El govern espanyol invertirà 55 milions a la xarxa de tren catalana

El Ministeri de Transports espanyol ha anunciat noves inversions a la xarxa ferroviària catalana. Aquesta nova inversió es dividirà en dues fases i reforçarà la línia entre Barcelona i Saragossa i el corredor mediterrani. Cal apuntar que les inversions podrien arribar a ser cofinançades pel Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea. El Ministeri liderat per Raquel Sánchez invertirà un total de 39 milions d’euros per les actuacions de millora a la línia Barcelona-Lleida i Saragossa-Lleida. Concretament, es licitarà la redacció del projecte constructiu i els treballs per renovar i instal·lar nous enclavaments a les estacions d’Almacelles i Raimat, a la línia Saragossa-Lleida; i a Juneda, Montblanc i Vilaverd, entre Barcelona i Lleida.

Segons el Ministeri de Transports aquest contracte licitat comprèn el disseny i definició, la redacció del projecte constructiu i l’execució dels treballs. A més en aquests 39 milions s’hi hauran d’incloure les proves i posada en servei de les instal·lacions de seguretat, en concret, enclavaments, sistemes de detecció i protecció de tren i de telecomunicacions, entre d’altres.

Inversió al corredor mediterrani

D’altra banda, el govern espanyol destinarà 16 milions al corredor mediterrani, on s’adaptarà a l’ample internacional el túnel de Roda de Berà. Segons el Ministeri, amb aquests treballs es “contribuirà a impulsar el tràfic de mercaderies per ferrocarril” i a flexibilitzar l’explotació d’aquest “eix estratègic”, situat entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès i on hi ha diverses indústries. Concretament, les obres preveuen l’ampliació del túnel per adaptar-lo a l’ample internacional i també del tercer carril a les dues vies, que permetrà als trens circular en els dos amples a velocitats de fins a 120 quilòmetres per hora.

Per això, caldrà augmentar les dimensions del túnel de 422 metres de longitud rebaixant la rasant un metre per complir amb els estàndards d’interoperabilitat, com també s’ha fet a Martorell i Castellbisbal. Aquestes obres ja han estat adjudicades per part del Ministeri de transport a una societat conformada per Contratas y Ventas i FCC.