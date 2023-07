Catalunya és el tercer territori de l’Estat amb millors salaris

El sou mitjà brut a Catalunya va créixer durant el 2022 un 5,5%, fins als 27.420 euros anuals. Tot i aquest salt, les rendes del treball al país continuen, de mitjana, substancialment per sota que les de dos dels seus principals competidors dins l’Estat. Es tracta de la Comunitat autònoma madrilenya, amb una retribució mitjana de 30.348 euros l’any; i el País Basc, que s’eleva fins als 29.050 euros per exercici. Per sota de Catalunya, només Navarra s’apropa al seu muntant, amb un salari mitjà que voreja els 27.000 euros.

Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, la pujada dels sous el 2022 va ser substancialment inferior a la del 2021, quan la retribució dels treballadors va escalar un 8,1%. D’aquesta manera, en un entorn d’altes pressions inflacionistes, els treballadors de tot l’Estat lamenten una important pèrdua de poder adquisitiu. La frenada del valor del treball s’ha notat especialment a territoris com ara Extremadura o les Illes Canàries, que es mantenen al darrere de tot de la classificació salarial. En el cas extremeny, el sou mitjà es queda en 20.380 euros, mentre que l’escàs valor afegit del sector turístic arrossega la mitjana retributiva dels treballadors canaris fins als 21.137 euros durant el 2022.

Costos laborals

Quant al cost laboral, es manté en la línia del salari. A Catalunya, l’empresari dedica 39.914 euros anuals de mitjana a cadascun dels seus empleats, lluny del lideratge madrileny, que supera els 40.000 euros. En el cas del país basc, se situa per sobre dels 39.000 euros per persona, mentre que a la Comunitat Foral de Navarra es manté lleugerament per sota del català, en 38.826 euros anuals. Segons les dades de l’INE, en ambdós casos la indústria és la que registra quantitats més elevades. AL conjunt de l’Estat, un treballador industrial cobra de mitjana 29.075 euros anuals, amb un cost laboral superior als 39.500. Per la seva banda, la construcció rebaixa els salaris fins als 24.415 euros, mentre que els del turisme són lleugerament superiors, en uns 25.781 anuals.