Els aliments lideren la caiguda de la inflació fins a l’1,9%

La inflació ha caigut finalment per sota del 2%. Segons les dades confirmades per l’Institut Nacional d’Estadística, l’índex de preus de consum a Catalunya s’ha situat al juny en l’1,9%, una caiguda de més d’un punt respecte del 3,2% que es va registrar el maig. El mercat català culmina, d’aquesta manera, la intensa caiguda de l’IPC que es va iniciar el passat estiu, quan es van assolir quotes inflacionistes rècord properes a l’11%, i se situa ja dins els paràmetres marcats pel BCE. L’anàlisi de preus de l’INE confirma que la moderació de l’encariment dels aliments, així com una intensa baixada dels preus de l’energia i els carburants, han liderat l’estabilització de l’índex de preus tant al país com al conjunt de l’Estat. A un ritme molt més lent es modera també la inflació subjacent -la que no inclou els preus d’energia ni aliments no processats-, que es va situar durant el sisè més de l’any en el 5,9%, un retrocés de dues dècimes.

Així, la inflació alimentària se situa al país en el 10%, a punt per primer cop en mesos d’enfonsar la barrera dels dos dígits. Destaquen, segons l’INE, el retrocés del preu d’alguns productes bàsics com les llegums i les hortalisses, que han baixat de preu durant el juny després de significatives pujades ara fa un any; així com els làctics, que s’han mantingut estables un any després d’un marcat encariment. En el sentit contrari ha anat el grup de l’oli, que registra durant el sisè mes del 2023 una pujada de preus, en sentit contrari de l’estrany abaratiment que va mostrar ara fa dotze mesos. El peix acumula un ritme descendent en la primera meitat del curs, si bé encara està per sobre del 2022; mentre que la fruita fresca ja registra una variació interanual negativa superior al 4%.

Tornen a destacar, com és el cas d’ençà del passat estiu, les variacions de preus dels grups energètics. El grup d’habitatge, que inclou l’electricitat i altres fonts d’energia domèstiques, registra a Catalunya una caiguda de preus interanual propera a l’11%, amb un retrocés acumulat el 2023 que frega els quatre punts; mentre que el transport, que aixopluga els carburants, s’ha abaratit en comparació amb el passat juny un 7,5%. També crida l’atenció l’estabilitat del grup de roba i calçat, que es queda en una inflació sectorial de l’1%. Per la seva banda, l’entrada de la temporada turística ha fet saltar els preus de l’oci i l’hostaleria: mentre que el sector cultural registra una variació anual del 5,9%, el grup dels hotels, cafès i restaurants ha vist com el seu índex de preus superior al 6% -amb diferència les dues branques de les estudiades per l’INE amb una alça any a any més marcada-.

La vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics del govern espanyol, Nadia Calviño / Isabel Infantes – Europa Press

La subjacent modera la caiguda

Després de dos mesos de retrocessos de cinc dècimes, la inflació subjacent -la que exclou del seu estudi els aliments no processats i els productes energètics- s’ha mantingut gairebé estable al juny. Una caiguda de dues dècimes respecte del maig l’ha situat en el 5,9%, la millor dada des del juliol del 2022 i quatre punts per sobre de la taxa general, que continua baixant a un ritme molt més elevat.

Moncloa, de celebració

El ministeri d’Afers Econòmics del govern espanyol ha celebrat les xifres inflacionistes confirmades aquest dimecres per l’INE. Des del departament dirigit per la vicepresidenta primera Nadia Calviño atribueixen el ritme de contenció inflacionista a les mesures de control de preus impulsades des de Moncloa, tot destacant especialment els efectes de les seves polítiques sobre els preus d’alimentació, energia i carburants. Segons el ministeri, l’Estat és “la primera de les grans economies de la Zona Euro a reduir la inflació per sota del 2%, el llindar marcat pel Banc Central Europeu”. “Aquesta positiva evolució confirma l’eficàcia de les principals mesures de reducció d’impostos i bonificacions” accelerades des del govern espanyol; que han permès, asseguren, reduir la inflació en prop de nou punts en menys d’un any.