La construcció d’habitatges cau un 5% a Catalunya en el primer semestre

La construcció d’habitatges nous a Catalunya s’ha reduït durant la primera meitat d’aquest 2023. Segons ha informat aquest dimarts el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) durant el primer trimestre s’han visat un total de 7.433 habitatges nous a Catalunya, el que suposa una caiguda del 5% respecte al mateix període de 2022. L’entitat ha assegurat que el sector de la construcció ha presentat “un creixement negatiu” durant aquests últims mesos, però ha alertat que s’haurà de monitorar l’evolució dels pròxims mesos per a detectar si es tracta d’una frenada temporal o un fenomen estructural. Per altra banda, els arquitectes catalans també han apuntat que preveuen que el conjunt de l’estat tanqui aquest exercici amb un creixement del 3% en habitatges nous construïts.

Pel que respecta a la superfície visada amb ús d’habitatge, comptant obra nova i intervencions en edificacions existents, enguany s’han registrat un total de 63.766 m² d’habitatge, un 55% menys que el semestre anterior. D’altra banda, la rehabilitació d’edificis ha augmentat un 25%, però des del COAC asseguren que aquestes dades “no responen a un impacte dels programes d’impuls a la rehabilitació finançats a través dels fons europeus Next Generation”. El COAC ha assegurat que el nombre més gran d’expedients tramitats amb aquests fons es concentren en les demarcacions de Barcelona (19) i comarques centrals (20).

Barcelona registra un descens del 23%

Un dels llocs que més ressentit s’ha vist per aquesta davallada per aquesta caiguda de la construcció ha estat Barcelona. La capital catalana ha patit una davallada del 23% en la superfície visada, amb només 231.076 m². El gruix de la caiguda ha estat sobretot en l’habitatge, ja que només s’han visat 240 habitatges de nova creació, el que representa un 69% menys que el primer semestre del 2022. Aquesta davallada, ja anunciada els darrers mesos del 2022, pot ser provocada per alguns processos d’ajust normatiu per part de l’administració, que han propiciat que la inversió es desplaci fora de la capital.

La situació de Barcelona es contraposa amb la resta de la demarcació, on s’han visat 4.614 habitatges de nova creació, un 6% més que fa un any. Així, les poblacions amb major nombre d’habitatges de nova creació visats són Vilanova i la Geltrú (372), Sabadell (359), Esplugues de Llobregat (306), Abrera (189), el Prat de Llobregat (165), l’Hospitalet de Llobregat (163), Badalona (159), Terrassa (146), Montgat (138), Cubelles (131), Viladecans (111). Tot i aquestes bones dades, el conjunt de la demarcació no mostra dades positives respecte l’any passat.

Girona i Terres de l’Ebre sí que creixen

Amb relació a la superfície visada, el sector “té creixement negatiu en pràcticament tot el territori” exceptuant les demarcacions de Girona (+3%) i Terres de l’Ebre (+15%). L’obra nova “que sembla anar recuperant els nivells previs a la pandèmia” ha experimentat una reculada del 13% amb 1.574.175 m² de superfície visada. Les xifres relacionades amb altres dos sectors aliens a l’habitatge són positives i la superfície creix a Catalunya un 3%, segons ha apuntat el COAC: l’àmbit de la sanitat ha augmentat un 42% —126.775 m² visats— i, l’educació, un 14% —26.798 m²—.