El preu del lloguer a Barcelona duplica la mitjana de l’Estat

Barcelona pren encara més avantatge en la taula de ciutats amb el lloguer més car de l’Estat. Segons un recent estudi del portal Pisos.com, a tancament del primer semestre el lloguer a la capital del país ha crescut un 27,63% en termes interanuals, fins als 22,68 euros el metre quadrat de mitjana. Amb aquesta xifra, el mercat barceloní es consolida com el més car amb diferència de tot el seu entorn directe, lluny fins i tot de Madrid o Donosti, que no arriben als 19 euros. Al conjunt del mercat immobiliari espanyol, per altra banda, el preu dels arrendaments no arriba als 11 euros per metre quadrat, menys de la meitat del que pateixen els barcelonins.

La tendència, a més, és clarament alcista. Només a Màlaga els preus del lloguer s’han disparat més en els darrers dotze mesos (28,12%), amb el que les previsions apunten que les tensions al mercat residencial de Barcelona continuïn molt vives a curt i mitjà termini. Fins i tot palma, disparada en el darrer any, registra un creixement més moderat que el barceloní (27,35%), tot i que les Illes Balears en conjunt lamenten un encariment proper al 35% en només un any.

Catalunya, molt més lenta

A diferència d’altres territoris de l’Estat, Barcelona no marca el ritme alcista del conjunt del país. Els disparats preus a la ciutat es veuen, de fet, moderats només amb introduir la demarcació barcelonina, on l’encariment interanual es queda en un 12,34%. El global català, segons Pisos.com, no arriba al 4,5%, un encariment gairebé testimonial que es veu superat amplament pel del País Valencià, la Comunitat de Madrid o fins i tot Cantàbria.

Anuncis de compra-venda d’habitatges / ACN

La dissonància respon al fet que les grans ciutats catalanes fora de Barcelona registren la gravetat de la capital en forma de baixades de preus. Al conjunt de la demarcació de Lleida, en el darrer any els preus del lloguer han caigut un 9,48%; amb una contracció de l’1,48% si s’observa només la ciutat; mentre que a les comarques de Tarragona el lloguer és un 3% més barat ara que el juny del 2022. A Girona, tot i que la ciutat s’ha encarit un 8,71%, el conjunt del territori mostra una alça modesta, de l’1,41%. De fet, encadena sis mesos de baixades, amb un abaratiment semestral del 3,02%.

Preus disparats

Més enllà de Barcelona, on el problema sembla molt més agut que a la resta de ciutats de l’Estat, altres capitals mostren encariments sostinguts dels seus lloguers. És el cas de Madrid, la segona més cara de l’Estat, que registra una pujada de preus interanual del 12,17%, fins als 18,24 euros per metre quadrat. També s’aprecia a Donosti, on els 17,83 euros amb què es va tancar el primer semestre del curs representen una alça del 13,9% any a any. Només Palma és comparable amb el pòdium estatal, amb un preu mitjà de 15,78 euros per metre quadrat, un 27,35% més que el 2022.