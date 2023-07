Els empresaris catalans confien poc en el bon comportament del negoci

La guerra d’Ucraïna, les seqüeles de la pandèmia i la crisi derivada dels dos conflictes han posat els empresaris en tensió. Tot i que la recuperació ja està més que assegurada, encara hi ha poca confiança per part de l’empresariat català, en termes de creixement econòmic. En concret, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha calculat que la confiança dels empresaris catalans en el creixement només ha augmentat un 1,1%, molt per sota de la mitjana estatal i pràcticament a la cua de confiança d’altres territoris de l’Estat. Pel que fa a la visió general de l’estat espanyol, són una mica més positius, ja que el creixement que es confirma a l’informe de l’INE concreta que la confiança empresarial espanyola ha augmentat un 2,6%. Aquestes xifres “positives” són a causa de la creença general que l’economia ha millorat les expectatives de creixement que auguraven els experts.

L’avanç de la confiança empresarial registrat per al període juliol-setembre és, exclusivament, per la millora de l’indicador d’expectatives, segons ha afirmat l’informe de l’INE aquest dimarts. En concret, el balanç d’expectatives (diferència entre les opinions dels empresaris optimistes i els pessimistes) es va situar en el tercer trimestre d’enguany en +5,2 punts, enfront dels 3,4 del trimestre anterior. Pel que fa a la creença general del que passarà a l’estiu també és molt més positiva. El percentatge d’establiments empresarials que pensen que la marxa del seu negoci serà favorable entre juliol i setembre d’enguany s’ha situat en el 22,2%, el seu percentatge més alt des del tercer trimestre del 2018.

Cau la desconfiança pel creixement de les expectatives

Per contra, els que pensen que el seu negoci evolucionarà en el tercer trimestre de manera desfavorable s’han reduït des del 17,2% del trimestre anterior al 17%, al mateix temps que ha disminuït la proporció d’empresaris que esperen una evolució “normal” del seu negoci, des del 62,2% al 60,8%. En aquest sentit, la situació actual ha posat els empresaris en alerta, però no hi ha cap dubte que confien en el creixement dels seus negocis. Tot i això, encara són molt moderats en parlar d’augments.