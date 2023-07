La multinacional suïssa Arxada obre un centre d’excel·lència a Barcelona

Una altra empresa multinacional aposta per Barcelona. Aquest dilluns s’ha anunciat que Arxada, una empresa suïssa de productes químics especials, ha inaugurat aquest dilluns el seu centre d’excel·lència a Barcelona, on ja ha creat 50 llocs de treball. La companyia va establir a la capital catalana aquestes instal·lacions el mes d’abril amb la previsió de contractar un centenar de perfils qualificats, la meitat dels quals ja es troben en plantilla en aquesta primera fase. Els perfils que ja han contractat inclouen especialistes en àmbits com les finances, les TIC, la intel·ligència de negoci, els recursos humans i les vendes. Es tracta de les úniques instal·lacions d’aquestes característiques que l’empresa té a escala global.

Amb l’obertura d’aquest centre, Arxada centralitza a Barcelona certa activitat de suport i negoci per al conjunt del grup a escala mundial, de manera que el centre d’excel·lència ubicat a la capital catalana donarà suport al creixement global de l’empresa. En aquesta línia, el director financer de la companyia, Peter Frauenknecht, ha assegurat que “situar algunes funcions seleccionades a Barcelona ens dona accés a un pol de talent increïblement emocionant, ja que la ciutat s’ha convertit en una destinació per a les principals empreses mundials. La seva proximitat a la nostra seu corporativa a Basilea, Suïssa, facilita la integració i la col·laboració”. A més, ha afegit que actualment ja tenen aquests 50 treballadors a Barcelona i ha augurat que en un futur pròxim aquesta xifra augmentarà. A més ha afegit que “el clima de contractació ha demostrat superar les nostres expectatives, amb llocs clau ocupats a les nostres funcions de finances, recursos humans, vendes, intel·ligència de negoci i sostenibilitat”, ha afegit.

Arxada és una companyia global de productes químics especialitzats basada en la ciència que desenvolupa química i solucions innovadores. Amb clients en més de cent països, el 2022 va tancar unes vendes per valor de 2.400 milions de francs suïssos. L’empresa se centra en diverses àrees de negoci, principalment: la salut humana i la nutrició; la cura de la llar i personal; les pintures i recobriments, i la protecció de la fusta, amb una àmplia cartera de productes i solucions diversos. Amb seu a Basilea (Suïssa), la companyia compta amb més de 3.600 treballadors a tot el món, 25 centres de producció i 13 centres d’R+D.

Suport de la Generalitat

L’acte d’inauguració de les noves instal·lacions d’Arxada, situades a la Torre Llevant de Barcelona, ha comptat amb la participació del secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ, Albert Castellanos. A la inauguració també hi han participat el cònsol suís a Barcelona, Othmar Hardegger i representant a l’Ajuntament de Barcelona, Màrius Rubert. Cal apuntar que per fer realitat aquest projecte, l’empresa suïssa ha comptat amb el suport d’ACCIÓ.

Durant la inauguració, el Castellanos ha destacat que el nou centre d’excel·lència d’Arxada a Barcelona “demostra la confiança que l’empresa diposita en Catalunya, gràcies a actius del país com una economia i una base industrial dinàmiques; una ubicació estratègica al sud d’Europa; una combinació de sectors consolidats amb d’altres de nous, així com l’accés a tecnologia única i disruptiva i al talent”. També ha subratllat que “atraure projectes d’inversió estrangera és una prioritat per al Govern”, sobretot en el cas d’empreses que, com Arxada, “pertanyen a sectors tractors per a Catalunya, com el sector químic, amb un rol central i un repte majúscul en l’àmbit de la sostenibilitat i la transició verda, i que generen ocupació estable i qualificada”.