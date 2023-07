Espanya suspèn en llibertat econòmica i empresarial

L’Estat espanyol se situa substancialment per sota de la mitjana del seu entorn en llibertat econòmica i empresarial. Així ho constata l’índex Libertad Económica 2023, elaborat per l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE), Espanya es troba en la meitat baixa de la classificació de llibertat econòmica i empresarial tant dels països de l’OCDE com edls de la Unió Europea. Segons l’estudi, així, l’Estat cau fins a la posició 35 de 38 entre els membres de l’organització comercial, amb una puntiació de 91,5, gairebé nou punts per sota del còmput general, que pren de referència un valor 100 –una escletxa del 8,5%–.

Si es compara amb la Unió Europea, el resultat no és millor. Entre els 27 països membres, Espanya se situa en la posició 22 pel que fa a llibertat empresarial, amb una qualificació de 95,8 sobre el 100 que serveix de referència. Així, quant a restriccions econòmiques i empresarials, l’Estat perdria per més de quatre punts contra el conjunt de mercats de la Unió. El principal factor per situar el teixit empresarial espanyol com un dels més castigats del continent, asseguren els economistes, és la mala salut fiscal de l’Estat, provocadas pels elevats nivells de deute i dèficit públics que acusa el tresor espanyol. Com a exemple de limitació empresarial, l’IEE apunta a la creació de l’Autoritat Administrativa en Defensa del Client Financer, una agència de control que estava en tràmit i que s’ha aturat per la convocatòria d’eleccions al govern espanyol.

Més llibertat, més economia

Segons l’estudi, la manca de llibertat econòmica a l’Estat és una important àncora per al rendiment de l’economia espanyola. Als mercats on la llibertat empresarial és més elevada, assegura l’Institut, l’atur és d’un 6,2%, molt més baix que allà on les restriccions estan més presents. Entre els països on les empreses tenen més marge de maniobra, de fet, la desocupació s’eleva fins al 10,7%. La tendència coincideix amb el diferencial de persones sense feina que persisteix entre Espanya i Europa: la mitjana a l’Eurozona volta el 6%, mentre que a l’Estat encara supera els 12 punts.