Les instal·ladores de fotovoltaica es reinventen oferint un “servei 360”

Arran de la crisi energètica de l’últim any ha quedat clar que les energies fòssils cada cop seran menys importants, tant en l’àmbit industrial com residencial. L’alt cost de l’electricitat en l’últim any i mig ha fet que molts usuaris hagin optat per començar a instal·lar plaques fotovoltaiques, que ja ha passat de ser una moda a esdevenir una tendència que cada cop va a més. Juntament amb aquesta tendència, les empreses instal·ladores han vist que de cara a futur només instal·lar podria no ser un negoci rendible, ja que no mantens un vincle amb el client “fins al cap de trenta anys” quan han de canviar les plaques, tal com defensa Josep Casas, director de l’Oficina per la Transició Energètica de Cecot.

La solució que han trobat moltes d’aquestes empreses és començar a diversificar els serveis que ofereixen més enllà de la mateixa instal·lació. Un dels més habituals és oferir un servei d’assessorament energètic, la instal·lació de carregadors de cotxe o la instal·lació d’aerotèrmia. Ara bé, també hi ha algunes empreses que estan optant per començar a comercialitzar l’energia sobrant de les plaques que instal·len als seus clients, encara que apunta que pot arribar a ser un negoci complicat, com explica a aquest diari el director general de Fegicat, Raúl Rodriguez, a Món Economia. Pel que fa a l’autoconsum, l’expert també recorda que només té sentit si es consumeix el més a prop possible d’on es produeix, per això les empreses petites veuen un gran negoci en aquesta tasca d’assessorament.

Llançar-se a la comercialització

Una de les empreses que s’ha llançat a aquesta diversificació massiva del seu negoci és Engel Energy, que en els últims mesos ha començat no només a oferir un servei d’assessorament sinó que també ha iniciat el seu camí cap a la comercialització elèctrica. El CCO de la companyia catalana, Josep Maria Albert, explica a aquest diari que l’objectiu d’aquest moviment és “estar el més a prop possible del client” i evolucionar com a empresa. En aquesta línia explica que el fet d’instal·lar les plaques “és el més difícil”, però que han decidit “oferir un servei energètic de 360 graus”.

Per la part de l’assessoria, Albert assegura que Engel vol anar “més enllà de les instal·lacions fotovoltaiques” i adoptar un posicionament “avantguardista” al mercat com a assessor energètic i facilitador de la transició ecològica “cap a un model de consum energètic més eficient, econòmic i sostenible” per als particulars. De fet, Albert assegura que ofereixen assessoria “amb tot allò que tingui a veure amb endolls” per tal de millorar l’eficiència. A més, el CCO d’Engel recorda que el valor dels immobles augmenta amb instal·lacions renovables.

En resum, el canvi d’Engel respon a la voluntat de centrar l’estratègia empresarial en la integració de diferents solucions i serveis integrals d’energia i en ajudar els seus clients a “aconseguir l’eficiència energètica més gran possible i beneficiar-se de les energies renovables”. Aquest canvi apunta Albert, permetrà que l’empresa multipliqui per quatre la seva facturació en els pròxims anys i els ha permès incorporar fins a 140 persones en l’últim any.

Instal·lació d’aerotèrmia i carregadors

Un cas lleugerament diferent del d’Engel és el de Sud Renovables, que en lloc d’optar per la comercialització ha optat per oferir un altre tipus d’instal·lacions com l’aerotèrmia i els carregadors elèctrics per a vehicles. El CTO d’aquesta companyia, Manel Romero, explica aquest canvi de visió perquè “les llars s’estan electrificant” i augura que pràcticament tot funcionarà amb energia elèctrica a mitjà termini. Dins d’aquesta dinàmica, apunta, l’autoconsum serà importantíssim per rebaixar el cost de les factures. Pel que fa a les empreses, explica que han vist un filó i han aprofitat per ampliar l’oferta de cara als clients.

Pel que fa a la comercialització d’energia, apunta que no ho tenen previst perquè han optat per posicionar-se en allò que ja fan bé, com assessorar i acompanyar els clients “en tots els sentits”. Tot i això, apunta que no hi ha una fórmula única per expandir el negoci, tot i que mostra un cert recel per la comercialització assegurant que pot ser un subsector molt arriscat per a una empresa petita com la seva.

Pel que fa al futur de la companyia, Romero recorda que durant el 2022 van triplicar la facturació i enguany s’estan centrant a continuar creixent de manera orgànica. Pel que fa als segments de negoci, Romero recorda que són un dels principals líders el que fa a la instal·lació industrial de plaques a l’estat, però assegura que estan creixent molt en el subsector residencial a Catalunya. Resumint, Romero assegura que la companyia viu una etapa de consolidació amb tota la sèrie de nous serveis que ofereixen.

El perquè de tot plegat

Aquests dos exemples són molt il·lustratius del que està passant dins del sector fotovoltaic català. En aquest sentit, tant Casas com Rodríguez insisteixen en el fet que les empreses han vist que han de mantenir la seva relació amb el client oferint serveis complementaris per mantenir una relació de confiança i proximitat entre les dues parts. Per exemple, Rodríguez comenta que a Lleida s’està hibridant molt la instal·lació de fotovoltaica amb l’aerotèrmia, ja que aquest tipus de climatització arriba a fer-se servir com una gran bateria. De fet, el mateix passa amb els vehicles elèctrics.

Pel que la a la comercialització Rodríguez assegura que per poder fer aquest pas has de tenir molts clients perquè si no no surt rendible. A la pràctica el que fan aquestes empreses, explica Rodríguez, és llogar les teulades als teus clients amb l’energia que no consumeixen del seu autoconsum.

De cara al futur, Casas pronostica que el sector continuarà guanyant pes econòmic en els pròxims anys perquè l’electrificació és un procés que no s’aturarà. En aquesta línia Albert també assegura que actualment les plaques fotovoltaiques només ocupen entre un 5 i un 7% del seu màxim potencial a l’estat i que, per tant, de cara als pròxims anys podrem veure com el sector continua desenvolupant massivament. Ara bé, com amb tot aquest procés tindrà un problema. Rodríguez assegura que per instal·lar tota la potència necessària de cara al 2050 es necessitaran uns 110.000 treballadors, o cosa que és el mateix, uns 4.000 cada any, un fet que amb les dades actuals encara no es dona i que de continuar amb els creixements actuals no es donarà mai.