Dipneo, el nou dispositiu de reanimació que va néixer a un garatge català

Dins de l’imaginari del naixement de les grans empreses com Apple o Meta hi ha aquell discurs quasi mític que els creadors van aixecar la companyia des del garatge dels seus pares. Aquesta retòrica, que quan s’explica és certa, passa molt més sovint del que ens pensem i Catalunya també en tenim, com per exemple és Dipneo. Aquesta startup catalana està desenvolupant un nou dispositiu mèdic per a la reanimació davant cardiorespiratòria, basat en un nou sistema patentat per Eurecat que permet insuflar aire al pacient de manera autònoma. A més, l’objectiu d’aquesta companyia és que tots els usuaris puguin usar el dispositiu, un fet que fins ara no és possible.

Aquest nou dispositiu es diferencia dels insufladors basats en una bossa d’aire disponibles al mercat en el fet que actua de forma autònoma i sense mans, de manera que una vegada col·locat dona seguretat a l’usuari no expert. A més, també suposarà una millora tècnica, econòmica i de prestacions en la maniobra de reanimació respecte als sistemes de ventilació avançada existents, també per als professionals.

L’empresa, que ha nascut de l’aliança entre Eurecat i la Mobile World Capital té els seus orígens en un garatge català quan dos exenginyers de la Seat ja jubilats van començar a rumiar com desenvolupar respiradors durant la pandèmia. L’objectiu dels dos era crear un dispositiu senzill d’utilitzar per a tota la població. Tot i aquesta primera pedra, els dos ideòlegs de Dipneo no es van veure amb cor de tirar endavant el projecte i és per això que li van presentar a Eurecat que va decidir continuar amb el projecte i el prototipatge.

Ara bé, a Eurecat es va engegar el projecte tecnològic, però van veure que perquè arribés al mercat necessitaven alguna cosa més, per això es van presentar al projecte ‘The Collider’ de la MWCapital. El projecte va anar superant etapes fins que el febrer de 2023 es va constituir l’empresa amb Xavier Castell al capdavant.

Què soluciona Dipneo?

El funcionament de Dipneo, explica Castell a MónEconomia, és molt senzill perquè vol donar solució a dos grans problemes. En primer lloc, que no tothom pot usar els dispositius de reanimació, per solucionar-ho, el seu nou prototip té un panell de control per a connectar a qui l’utilitzi amb un metge perquè així el pugui guiar i han aconseguit automatitzar part del procés per facilitar les coses. Un altre dels grans problemes que tenen aquests dispositius és que són molt cars, és per així que han ajustat el pru al màxim fins a assolir “un preu assumible”.

Tot i això, s’ha de pensar que la idea de l’empresa és ser un B2B i, per tant, es dirigeixen a les empreses, principalment als distribuïdors de desfibril·ladors i aquest tipus de material mèdic. De fet, Castell explica que el seu gran objectiu és esdevenir el complement perfecte per aquests desfibril·ladors que ja podem trobar en molts espais públics, com per exemple al metro. Tot i que aquest encarament al negoci privat, Castell explica que de cara a futur no descarten presentar-se a concursos públics per aterrar a hospitals o edificis públics.

Ara bé, tot i que l’empresa ja està en funcionament i estan en marxa, aquesta innovació catalana no arribarà al mercat fins, com a mínim el 2025. Castell explica que abans d’arribar al mercat encara han de superar diverses fases, com acabar de tancar el prototip comercial i superar tots els assajos clínics pertinent. A més, en tractar-se de material mèdic també han d’obtenir el segell pertinent de la Comissió Europea que es demora entre 9 i 12 mesos. Finalment, un cop superat tot això, l’empresa haurà de desenvolupar la xarxa comercial i de distribució.

Un exemple més de transferència tecnològica

Un dels factors clau perquè aquesta empresa hagi acabat veient la llum i arribant al mercat ha estat el programa ‘The Collider’ de la MWCapital, que en paraules de Castell, els ha acompanyat en tota la fase de desenvolupament del pla de negoci i les decisions estratègiques. Des de la Capital, el director de transferència tecnològica, Pol Hortal, explica que els fa “molta il·lusió” poder treballar amb Eurecat i amb Dipneo, ja que és un producte que pot ajudar a millorar la vida de la gent“.

Deixant una mica de banda en projecte concret de Dipneo, Hortal explica que tot i poder tirar endavant aquest tipus de projectes, des de la Capital mai decideixen directament per a quines empreses aposten, sinó que ho fan diversos experts valorant la tecnologia, la reacció del mercat i la potencialitat d’atreure inversors que tenen. Tres característiques que Dipneo va complir amb nota.

Un problema de primera magnitud

Les aturades cardiorespiratòries extrahospitalàries es calcula que arriben a 700.000 anuals a Europa i representen un greu problema de salut, donat que la ràtio de supervivència és del 10%. En paraules de Castell, “millorar aquesta ràtio fins a assolir el 45% de supervivència només requereix poder realitzar la reanimació cardiopulmonar de forma satisfactòria com més ràpidament millor”. Per assolir aquest objectiu, remarca, “cal formar i donar un acompanyament expert a la persona que ha de practicar la reanimació, així com les eines necessàries per oxigenar el cervell, que abasten sistemes de ventilació i desfibril·ladors”.