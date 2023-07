Fluidra completa l’adquisició de l’alemanya Meranus

Fluidra ha completat l’adquisició del grup alemany Meranus. La multinacional catalana del sector de la Piscina & Wellness continua el seu creixement inorgànic amb la incorporació d’un dels principals actors en la distribució de material i equipament per al seu sector al centre d’Europa. La companyia dirigida per Eloi Planas ha comunicat aquest mateix divendres la compra a la Comissió Nacional del Mercat de Valors després de superar totes les consideracions de l’autoritat alemanya relatives a competència més de sis mesos després que s’anunciés l’acord. A finals del passat mes de desembre, Fluidra va comunicar una entesa amb Meranus per a la compra del 100% del grup per 30 milions d’euros.

El grup Meranus, un dels especialistes del sector de la piscina al continent, consta de tres empreses que s’incorporaran a la cartera de Fluidra: Meranus Haan, Meranus Lauchhammer i Aquacontrol. Amb una facturació superior als 25 milions d’euros el 2022, l’empresa catalana assegurava ja al desembre que la nova incorporació els permetrà “millorar la seva posició de lideratge al mercat alemany”, on amplia el seu ventall amb la “base de clients ja consolidada” amb què operava el grup local. Les autoritats de competència alemanyes han allargat uns mesos la llum verda final a l’operació, que s’esperava que s’hagués completat durant el primer trimestre d’enguany.

Alentiment de vendes

Durant el primer trimestre del 2023, marcat encara per la intensa inflació, Fluidra va registrar un benefici de més de 40 milions d’euros, una contracció superior al 45% en termes interanuals. La facturació també es va alentir, si bé a un ritme més baix: la xifra de negoci de l’empresa de Planas es va quedar en els 541 milions d’euros, una baixada del 17%. Amb tot, la companyia assegurava que els resultats trimestrals van ser “millor dels esperats”, i manté les seves estimacions per al 2023 en una facturació d’entre 2.000 i 2.200 milions d’euros.