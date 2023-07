Musk contra Zuckerberg: Twitter amenaça Meta per l’ús de secrets comercials

Elon Musk comença a patir les conseqüències dels seus acomiadaments massius. X Corp, la companyia del magnat sud-africà que controla Twitter, ha amenaçat Meta, matriu de Facebook, amb una demanda per ús de secrets comercials en el desenvolupament de la seva nova aplicació, Threads -amb la que busca competir amb la plataforma de l’ocellet blau-. Segons l’advocat de la societat, Meta hauria aprofitat l’expulsió d’empleats que Musk va accelerar durant els seus primers mesos al capdavant de Twitter per atreure talent amb experiència en el desenvolupament d’eines de microblogging. El representant legal d’X assegura que aquest procés de contractació tenia com a objectiu “una apropiació indeguda sistemàtiva, deliberada i il·legal de secrets comercials i propietat intel·lectual”. Així, el que es podria qualificar com una estratègia de contractació regular entre competidors està a punt d’obrir una escletxa entre les dues principals xarxes socials d’occident.

Segons l’advocat de Musk, els enginyers contractats per Zuckerberg -“desenes”, assegura- tenen accés a “informació altament confidencial” sobre el funcionament de Twitter. Així, acusa Meta d’assignar aquest talent “deliberadament” al desenvolupament de Threads per fer servir aquests secrets comercials amb la fi de crear una “imitació” de Twitter. D’aquesta manera, X Corp alerta Meta que “farà complir estrictament els seus drets de propietat intel·lectual”, i exigeix la matriu de Facebook que retiri de Threads “qualsevol secret comercial de Twitter o qualsevol altra informació confidencial”. “Twitter es reserva tots els drets, inclòs el dret a buscar mesures civils i cautel·lars sense més avis per evitar que Meta faci servir la seva propietat intel·lectual”, resa la carta.

El CEO de Twitter, Elon Musk / EP

Interfícies similars

Val a dir que, segons les primeres imatges i informacions sobre la nova xarxa social de Meta -estretament vinculada a Instagram, segons els seus creadors-, el funcionament és molt similar al de Twitter. Els usuaris podran compartir publicacions de màxim 500 caràcters amb imatges, vídeos i enllaços, i podran agrupar-les en fils –threads– per acumular la informació. S’assembla a Twitter així com a qualsevol altra plataforma de microblogging, com podria ser l’aplicació alemanya de servidors oberts Mastodon o el mateix Reddit.

Escarni a les xarxes

Si bé X Corp sembla entossudida a aplicar mesures legals contra la noova app de Zuckerberg, els usuaris de Twitter no semblen prendre’s seriosament les amenaces de Musk. Tant experts com comptes anònims han apuntat que el milmilionari de Pretòria va acomiadar més treballadors dels que es podia permetre a la cerca de la viabilitat econòmica, i han recordat diverses piulades des del seu compte personal ironitzant sobre les futures oportunitats dels treballadors afectats per la seva sagnia. Meta, per la seva banda, encara no ha fet cap resposta pública a les acusacions de Musk, tot i que la nova aplicació ja funciona i està disponible per a la seva descarrega a tot el mercat nord-americà.