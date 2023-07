Catalunya va crear al maig més de 2.000 noves empreses

Catalunya va crear 2.046 noves societats mercantils durant el mes de maig, un 3,5% més que en el mateix període del 2022. Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, el teixit de negoci català va ser el segon més actiu de l’Estat el cinquè mes de l’any, només superat per la Comunitat de Madrid, on la constitució d’empreses es va elevar fins a les 2.216, un 14% més en termes interanuals. Destaca també el rendiment andalús, que amb 2.029 firmes establertes registra una variació superior al 30% any a any. En conjunt, a l’Estat es van crear més de 10.400 noves empreses, un impuls del 13,9%.

Pel que fa a les dissolucions, a Catalunya van abaixar la persiana 165 empreses durant el maig. Si bé la xifra és substancialment inferior a la de constitucions -en total, el país guanya prop de 1.900 negocis- suposa un increment interanual del 12,2%. El català és, així, un dels escassos teixits empresarials de l’Estat que pateix un augment de destrucció d’empreses, juntament amb el País Basc, l’Aragó o les Illes Balears. El País Valencià, per la seva banda, va veure com els tancaments s’enfonsaven en un 13,2%, caient fins als 145; mentre que les noves obertures creixien en prop d’un 21%, fins a les 1.284 constitucions. Al conjunt de l’Estat es van lamentar 1.702 aturades de les operacions, un modest retrocés de l’1,6%.

El comerç concentra la majoria de les noves obertures, si bé les empreses del sector registren una baixa capitalització / ACN

El comerç, un sector volàtil

Si s’observa el repartiment sectorial de l’activitat, el comerç és la branca de l’economia que ha de celebrar més obertures, amb un 18,6% del total; però també la que lamenta més tancaments, un 20,1% dels poc més de 1.700 del conjunt de l’Estat. La construcció i els serveis financers i immobiliaris completen el pòdium en ambdues categories, si bé amb la posició canviada. Les finances i els intermediaris d’habitatge concentren prop del 17% de les constitucions empresarials al maig, així com prop del 15% dels tancaments; mentre que la construcció acumula poc més del 13% de les noves empreses, però també un 16,2% de les que han aturat definitivament la seva activitat.

Finances i agricultura mouen molts diners

Pel que fa al capital subscrit per les empreses de nova creació, el sector immobiliari i financer ocupa una llunyana primera posició, amb una capitalització inicial de 190,2 milions d’euros al conjunt del sector. Multiplica per cinc la del segon, que, curiosament, és l’agricultura i pesca: tot i que el sector primari només va constituir un 2,2% del total de nous negocis al maig, la seva capitalització inicial s’apropa als 40 milions d’euros, amb una subscripció mitjana de més de 130.000 euros per obertura. Molt per sota queda el comerç, que tot i ser el primer sector en registre d’empreses amb prou feines supera els 20 milions aportats, a una mitjana de poc més d’11.000 euros per societat.