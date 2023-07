L’austríaca Kronospan anuncia una inversió de 150 milions a Tortosa

La companyia austríaca Kronospan ha anunciat aquest dijous que invertirà 150 milions d’euros en una nova línia de producció a les seves plantes de Tortosa i l’Aldea. Aquest anunci és conseqüència d’un acord entre la Generalitat i la multinacional per impulsar una nova línia de producció de taulers d’OSB a Tortosa i l’Aldea. Aquest nou projecte suposarà, a més de la nova inversió de 150 milions d’euros, la creació de 75 nous llocs de treball directes. Aquesta nova línia estarà ubicada al Polígon Industrial Catalunya Sud, a la fàbrica de 25 hectàrees de la companyia destinada a la producció de taulers derivats de fusta. Així ho han anunciat des de les instal·lacions de Kronospan a Tortosa el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, la consellera de Territori, Ester Capella, i el director general de Kronospan, Javier Macicior.

Després de firmar aquest nou acord, Torrent ha assegurat que la “inversió significa un impuls estratègic per a les Terres de l’Ebre” i que es traduirà en nous llocs de treball i en prosperitat pel territori. A més ha afegit que “contribuirà a reforçar el sistema productiu de Catalunya”. El conseller ha remarcat el suport del Govern al projecte perquè “contribueix a l’objectiu de reindustrialitzar Catalunya amb indústria sostenible” i “ajudarà a dinamitzar el teixit econòmic local i del conjunt de les Terres de l’Ebre”.

Per la seva banda, la consellera Capella ha subratllat el compromís de Territori amb l’impuls de l’activitat econòmica arreu. “No només dotem el país d’infraestructures de transport sinó que també impulsem sòl industrial en sectors d’activitat econòmica; sectors de qualitat que creïn valor, que siguin sostenibles, competitius, ben connectats i que permetin arrelar la gent arreu del territori”. La titular de Territori ha recordat que el Departament ja està redactant un Pla director urbanístic “amb l’objectiu de reordenar un sector de 675 hectàrees d’activitat econòmica i logística, amb un futur accés a la xarxa ferroviària, i possibilitar la implantació d’una terminal intermodal de mercaderies”.

Compromís “incondicional” amb Catalunya

Finalment Macicior, ha destacat el “compromís incondicional de Kronospan per Catalunya, i per Tortosa, l’Aldea i el Baix Ebre en particular”, i l’interès de fer de Tortosa “el centre del sector de la fusta de la península”, amb una inversió de més de 600 milions d’euros. Així mateix, ha anunciat la futura creació d’un clúster de la fusta pel que ja s’han adquirit més d’un milió de metres quadrats de terreny. També ha fet especial èmfasi en “l’aposta de Kronospan per l’economia circular i per l’energia verda” assegurant que “els taulers que actualment es fabriquen a Tortosa estan realitzats al 100% amb fusta reciclada”. Per altra banda, també ha recordat que Kronospan “està acabant una instal·lació fotovoltaica de 10 megawatts a la coberta de la línia de conglomerat i estem analitzant la viabilitat per instal·lar un petit parc de generació d’energia eòlica a la zona”.

L’acord estableix la voluntat de treballar a llarg termini entre les administracions públiques i Kronospan. En aquest sentit, es garanteix la inversió de la multinacional a Tortosa mentre que la Generalitat es compromet a treballar en el desenvolupament del sector fuster al país, la millora dels accessos ferroviaris a la zona Catalunya Sud, les parcel·les i el subministrament elèctric.

La multinacional va començar a construir la seva primera planta de producció a Tortosa el 2021 amb una inversió inicial de 180 milions d’euros. Amb el nou projecte anunciat aquest dijous, la inversió total de Kronospan a Catalunya ja supera els 600 milions d’euros i la creació de 250 llocs de treball directes. Segons la companyia, la seva activitat al Baix Ebre també suposarà la generació de 1.500 llocs de treball indirectes addicionals.

Aquesta planta de producció, que ja es troba en ple funcionament, és un projecte sostenible basat en els principis de l’economia circular, ja que treballa amb fusta 100% reciclada procedent de mobles domèstics que ja han esgotat la seva vida útil. L’ampliació anunciada avui implicarà la creació d’una nova línia de producció, orientada a la fabricació de taulells d’OSB a partir d’encenalls de fusta, amb noves aplicacions en sectors emergents, com ara el de la construcció sostenible. Amb seu a Àustria, Kronospan compta amb 50 plantes de producció arreu del món i una plantilla de més de 15.000 treballadors.