Les plantes de gas de l’estat van registrar rècords d’exportacions el 2022

El 2022 va ser un bon any per a totes les empreses i infraestructures energètiques amb l’augment de preus causat per les sancions d’Europa al gas i al petroli rus. Així ho ha tornat a constatar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que aquest divendres ha informat que les plantes de gas natural liquat (GNL) de l’estat espanyol van assolir un nou rècord de flux net d’exportació a França, que va ser de 13.825,9 GWh durant l’últim exercici.

En aquest sentit, el GNL va acaparar la major part de l’entrada de gas a la xarxa de transport, un 77% en concret. També es van registrar xifres rècord en l’ús de les instal·lacions en certs serveis, per exemple, com per exemple 338 operacions de descàrrega de vaixells, 113 operacions de càrrega de vaixells i un increment de l’activitat de regasificació del 47,9%. A més, es va contractar el 89,7% de la capacitat d’exportació a França. La CNMC atribueix aquest rècord a la flexibilitat que atorga el model de tanc únic (TVB) a les plantes de regasificació espanyoles i que van maximitzar l’ús de capacitat d’emmagatzematge de GNL.

Així mateix, van contribuir les mesures adoptades per la Unió Europea amb caràcter d’urgència a través de cinc reglaments per a minimitzar els efectes de la crisi energètica, indica l’organisme. Un altre factor que ha contribuït al fet que Espanya fos el centre de reexportació de gas a la resta d’Europa ha estat la demanda de gas a Espanya, que va disminuir un 3,8% respecte a 2021. A més, també va haver-hi descensos en el sector convencional i en el subministrament de camió cisterna, que no es van veure compensats pel fort increment del consum elèctric.

Igualment, el sistema espanyol de regasificació ha complert “folgadament i sense incidències” amb les obligacions establertes per a l’emmagatzematge de GNL, en concret en els dipòsits subterranis es van injectar 14.573 GWh. Les existències en plantes a la fi de 2022, van representar el 79,4% de la seva capacitat total, amb un ompliment de tanc medio l’any del 78,5%.

Finalment, la CNMC també reporta que es van resoldre quatre incidències en l’operació del sistema sense afecció a la seguretat i continuïtat del subministrament.