Catalunya assoleix la categoria gran innovador als ulls d’Europa

Ja fa anys que Catalunya es va proposar millorar en matèria d’innovació. En els últims anys les administracions del país s’han focalitzat en aquesta matèria i a poc a poc s’han anat assolint les diferents fites marcades. L’última bona notícia que ha rebut el país amb relació a aquest sector és que aquest divendres ha assolit per primera vegada la categoria d’strong innovator, de l’European Innovation Scoreboard 2023, un llistat que elabora la Comissió Europea. D’aquesta manera, l’índex d’innovació global a Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la Unió Europea i deixa d’ocupar la posició d’inovador moderat com fins ara.

Aquest informe situa l’índex global de Catalunya en l’àmbit de la innovació en els 105,9 punts, notablement per sobre dels 98,9 punts de la darrera edició de l’European Innovation Scoreboard el 2021. És a dir, l’indicador global de Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la Unió Europea que es marca en 100 punts.

Un dels factors que destaca la Comissió Europea en el seu document ha estat la capacitat de les pimes catalanes de vendre productes innovadors respecte a la seva facturació total, l’ocupació en serveis TIC i la formació contínua al llarg del temps laboral. Catalunya també se situa per sobre de la mitjana de la UE en àmbits com la sol·licitud de marques, les publicacions científiques, la població amb educació terciària, les persones amb habilitats digitals i l’ocupació en activitats intensives en coneixement.

Després de rebre aquests resultats, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que “l’European Innovation Scoreboard certifica un canvi de tendència a Catalunya en l’àmbit de la innovació”. Torrent també ha destacat que “per primera vegada assolim la categoria de strong innovators” i que ara es “comencen a veure els resultats de les polítiques que estem desenvolupant, com el Pacte Nacional per la Indústria: polítiques de futur, compartides amb la indústria i basades en la col·laboració publicoprivada”. Tot i això, el conseller subratlla que “el nostre objectiu és assolir la categoria d’innovation leader en el futur, que és la que ens pertoca tenint en compte les capacitats innovadores de les empreses, universitats, centres tecnològics i de recerca catalans”.

A més, el conseller també ha aprofitat per anunciar que aquest 2023 la Generalitat, a través d’ACCIÓ, augmentarà “un 35% el pressupost destinat a projectes d’innovació i R+D d’empreses catalanes, superant els 56 milions d’euros”. A més, enguany també cal recordar que la Generalitat posa en marxa noves línies d’ajudes per impulsar nous projectes d’innovació tecnològica, el creixement de startups ‘deeptech’ i l’accés als fons europeus de l’Horizon Europe.

Per la seva banda, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha defensat el valor estratègic que “el sistema català de coneixement segueixi millorant els indicadors de transferència i innovació per tal d’afermar la posició de Catalunya com a hub científic del sud d’Europa”. En aquesta línia, el conseller ha destacat que “l’aposta del Govern per la recerca, així com la priorització de la innovació”, recollida en la Llei de la ciència de Catalunya. Alhora ha afegit que aquesta estratègia ha de permetre “complementar la recerca bàsica amb la innovació en el teixit productiu, així com la creació d’empreses vinculades al sistema de recerca”.

Què és l’European Innovation Scoreboard?

L’European Innovation Scoreboard, va ser creat per la Comissió Europea el 2001 i recull en l’àmbit regional 21 indicadors vinculats a quatre àmbits de la innovació. Aquests àmbits són les condicions de l’entorn, com els recursos humans, el grau de digitalització o les publicacions científiques, les inversions, les activitats d’innovació i l’impacte que genera tot l’ecosistema com per exemple el nombre de treballadors en activitats de coneixement o les exportacions d’alt contingut tecnològic.

A partir d’aquests indicadors, la Comissió Europea situa les regions europees en quatre categories: innovation leaders, strong innovators, moderate innovators i emerging innovators. Es considera una regió innovation leader quan la seva puntuació supera el 125% de la mitjana de la UE (=100%). Es considera una regió strong innovator si es troba entre el 100% i el 125% respecte a la mitjana de la UE (=100%); moderate innovator entre el 70% i el 100% i emerging innovator per sota del 70% de mitjana de la UE.