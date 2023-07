El robot aspirador Roomba provoca una investigació europea contra Amazon

La Comissió Europea ha obert una investigació contra Amazon per la seva compra d’iRobot, l’empresa darrere dels robots de neteja Roomba. Les autoritats de Brussel·les sospiten que la integració de la marca a l’estructura de la multinacional de Jeff Bezos podria “restringir la competència” i “reforçar la seva posició com a proveïdors” en el mercat. Com en altres casos d’integració de productes a marketplaces generals, la CE assegura que Amazon podria “impedir o dificultar la comercialització d’aspiradores rivals”, tant directa com indirectament. Per exemple, apunten a una possible restricció de compatibilitat dels dispositius de la competència amb els seus hubs de gestió d’aplicacions, com ara Alexa.

La Comissió es mostra també profundament preocupada per la integració de les dades de consumidors d’iRobot dins els servidors d’Amazon. En tant que l’empresa d’aspiradores i robots de neteja ja és un venedor en línia, Brussel·les cercarà indicis d’un ús de la informació de compradors a favor dels interessos empresarials d’Amazon -per exemple, fer-los servir per millorar el posicionament d’anuncis de productes propis per als usuaris que hagin comprat un Roomba-. Les autoritats comunitàries, en aquest sentit, interpreten aquesta investigació com una acció antimonopoli, en tant que les actuacions d’Amazon podrien distorsionar la competència al sector del comerç digital. No és el primer cop en els darrers mesos que la CE intervé en aquest sentit: ja investiga des del primer trimestre possibles pràctiques anticompetitives al servei de venda de Facebook, Facebook Marketplace.

Amazon potencia iRobot

Des de la multinacional nord-americana asseguren que no hi ha cap escletxa de competència en l’adquisició d’iRobot. Segons un portaveu d’Amazon, la fabricant dels Roomba resisteix contra “una intensa competència” per part d’altres marques amb dispositius similars. L’únic objectiu de la corporació, en aquest sentit, és “oferir a iRobot els recursos per accelerar la innovació i invertir en funcions clau per abaratir els preus per als consumidors”. Davant les “preocupacions exposades” per les autoritats europees, Amazon assegura estar “centrada a donar resposta a totes les preguntes” que es plantegin des de Brussel·les.