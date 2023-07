El sector del videojoc tancarà el 2023 amb facturació rècord: 910 milions

El sector del videojoc català preveu tancar el 2023 amb 5.141 treballadors i una facturació que superi els 910 milions d’euros. Les previsions de creixement d’aquesta indústria ha arribat a nivells rècord a Catalunya i s’espera que continuï incrementant de la mateixa manera. Segons el Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2022, realitzat pel Govern i representants de les empreses, la indústria manté una línia ascendent en el seu creixement i d’un volum de negoci de 660 milions el 2021, s’espera arribar als 1.216 milions d’euros el 2025. Pel que fa als treballadors, s’espera que hi hagi un total de 6.564 persones treballant al sector de cara al 2025.

Aquestes xifres denoten com el Govern ha volgut implicar-se en el creixement d’aquest sector, ja que ha estat treballant en diferents propostes per fer-lo més atractiu. Entre les actuacions més destacades hi ha el Pla d’Internacionalització del videojoc català, el treball de promoció de la sensibilització dels docents i joves en la tecnocultura digital i la visibilització dels efectes positius, el combat contra les violències masclistes digitals, la promoció del talent o l’impuls del circuit d’esdeveniments.

Tot i això, encara hi ha molta feina per fer, ja que Catalunya és referent de videojocs, però no el català. Segons les estadístiques, l’anglès és l’idioma predominant dels videojocs creats a Catalunya amb un 97% dels casos. El castellà el 91% i més de la meitat dels estudis (53%) han fet servir el català als seus jocs. Tot i això, el català es troba per sota de l’ús del francès (75%), el rus (66%), l’alemany (63%), el portuguès i l’italià (59%).

El videojoc català, líder espanyol

El videojoc català suposa gairebé el 50 % del total del sector a Espanya, que va pujar fins als 1.326 milions. Les previsions de creixement són “optimistes” de cara als cinc anys que venen, ja que s’estima un creixement agregat de 16,5% en el període 2021-2025, de manera que el 2025 s’estima que la indústria catalana facturarà 1.216 milions d’euros, pràcticament el doble que el 2021. En aquest període, s’espera un creixement agregat de l’11,5% en la dada d’ocupació, de manera que, el 2025, s’espera que el videojoc català ocupi 6.564 persones. En comparació amb la resta de l’Estat, a Catalunya es creen el 48 % dels llocs de treball del sector.

Les desigualtats del sector encara són vigents

Pel que fa al gènere, les dones suposen el 25% del sector del videojoc a Catalunya, una xifra encara lluny de la igualtat, però que es troba una mica per sobre de països com els Estats Units d’Amèrica (EUA), on suposen el 23,8%. L’estudi conclou que la tendència dels últims anys és a “’alça, tot i que en aquest últim exercici no s’ha registrat un creixement”. Els estudis catalans promouen videojocs especialment per ser gaudits a l’ordinador, tot i que la quota de mercat ha passat del 82% al 75% actualment. Els videojocs per telèfon mòbil no amenacen al PC i tampoc ho fan els destinats a les consoles.