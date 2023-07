Els beneficis de les empreses espanyoles deixen marge per augmentar salaris

Els beneficis de les empreses de les empreses espanyoles tenen marge per augmentar els sous. Així ho confirma aquest dimarts l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) que creu que a l’Estat hi ha “marge” perquè els beneficis empresarials absorbeixin increments salarials addicionals i compensin la pèrdua de poder adquisitiu derivada de la inflació. L’organització internacional especifica en el seu últim informe que els guanys de les empreses almenys podrien ajudar a les famílies amb els salaris “més baixos”.

En la mateixa línia l’OCDE també posa deures al futur govern espanyol, suggerint que ha de buscar, a través del sistema fiscal, per incrementar els ingressos nets de les classes més vulnerables. Aquesta posició va en la mateixa línia que les últimes recomanacions fetes a Espanya per part de diferents institucions com la Comissió Europea.

Increment del salari mínim

Per altra banda, l’OCDE també apunta que les últimes pujades del salari mínim i l’acord per negociació col·lectiva són positius per als treballadors amb els sous més baixos. Ambdues mesures “poden ajudar a mitigar les pèrdues en el poder adquisitiu i garantir una distribució justa del cost de la inflació entre empreses i treballadors, evitant una espiral de preus i salaris”, defensa l’organisme.

De fet, l’informe posa de manifest que Espanya és un dels països on la posada en marxa de convenis col·lectius amb clàusules d’indexació que vinculen els sous a la inflació més s’ha popularitzat en els últims temps. Si entre els anys 2014 i 2021 el percentatge d’empleats coberts per aquest tipus de convenis només representava el 16,6%, la quota aquest 2023 s’ha incrementat fins al 45%. No obstant això, l’organització subratlla que s’ha de continuar vigilant “la dinàmica salarial en els pròxims anys per identificar qualsevol indici d’una espiral de preus i salaris”.

Per l’OCDE, l’aplicació d’aquestes mesures permetria compensar la caiguda dels salaris reals que ha registrat Espanya durant l’últim exercici. Segons les dades de l’organisme, el poder adquisitiu a l’Estat durant el primer trimestre de 2023 va caure un 1,2% respecte al mateix període de l’any passat. Malgrat el retrocés, la davallada és inferior a la mitjana de l’OCDE (3,8%), un fet que l’informe atribueix al creixement dels salaris nominals (al voltant del 4%) i a una menor taxa d’inflació (6%) en comparació amb altres països.

Previsions de futur

A més de les recomanacions en matèria salarial, l’OCDE també reconeix que la recuperació del mercat laboral al país després de la crisi de la covid-19 ha sigut “sòlida”. Ara bé, reitera que la taxa l’atur a l’Estat es manté com la més elevada de la zona euro i per sobre la mitjana de l’OCDE, situant-se a 12,7%. De fet, l’organisme preveu que l’atur a Espanya es quedi en nivells “relativament alts” al llarg d’aquest 2023, al voltant del 12,6%.

Pel que fa a l’evolució del PIB, l’informe vaticina un creixement econòmic del 2,2% per aquest 2023 i un 1,9% pel 2024. En aquest aspecte, l’OCDE també parla de recuperació “sòlida” i apunta que el PIB espanyol superarà els nivells previs a l’esclat de la pandèmia durant el segon semestre de 2023.