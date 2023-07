Les pimes catalanes més revolucionàries del 2023

Catalunya és un país de petites i mitjanes empreses. Representen més del 99% del teixit empresarial, això provoca que ofereixen més del 60% dels llocs de feina del país i una gran part del producte interior brut. Dins d’aquestes empreses hi podem trobar, normalment, els productes i pensaments més revolucionaris que acompanyen a l’economia a avançar endavant, és per això que la revista Forbes ha publicat una llista amb les 25 pimes d’arreu de l’estat que “estan canviant el món” aquest any de les quals 14 són catalanes. Aquest fet demostra, un cop més, que Catalunya està fent una passa de gegant en matèria d’innovació.

Dins d’aquestes 14 empreses catalanes trobem exemples de tota mena, des de casos relacionats amb la web3 i la realitat virtual fins a empreses de moda sostenible passant per energètiques o foodtechs. De fet, algunes d’elles ja són àmpliament conegudes com ara Holaluz, Heura o Wikiloc, però d’altres són grans desconegudes pel públic general com Union Avatars o Vottum.

Cocunat

Aquesta companyia catalana es dedica al món de la cosmètica natural amb productes completament vegans i sense patiment animal en cap cas. De fet, la seva fundadora, Sara Werner, busca que les bases de Cocunat siguin la innovació, els ingredients segurs i una filosofia 100% respectuosa amb el medi ambient. Tot plegat ha fet que e’mpresa hagi estat premiada amb quinze Beauty Shortlist Awards i dos Pure Beauty Awards al Regne Unit.

Fractus

En aquest cas ens trobem davant d’una empresa derivada de la Universitat Politècnica de Catalunya fundada l’any 1999 que es dedica a la recerca i disseny d’antenes per a aparells wireless. En aquests més de vint anys d’experiència la companyia liderada per Rubén Bonet ja acumula més de 50 patents en el sector, esdevenint un dels líders mundials en la matèria. De fet, la tecnologia de Fractus s’ha convertit en un estàndard mundial que utilitzen les majors empreses de telefonia i telecomunicacions. De cara al futur s’estan centrant a abordar la indústria de l’internet de les coses.

Hannun

Estem davant d’una marca internacional de mobles ecològics i articles de decoració de la llar fundada a Catalunya l’any 2018. En aquests cinc anys la companyia ja ha posat en marxa dos centres operatius, un a Barcelona i un altre de cara al seu negoci al centre i Est d’Europa. A més la companyia fundada per Joan Álvarez i Maurici Badiaja, ja ha fet diverses passes endavant com a negoci, com per exemple començar a cotitzar al BME Growth des de tot just fa un any.

Heura

Aquesta companyia catalana ha canviat per complet la visió dels aliments vegans a l’estat. Nascuda l’any 2017, Heura, produeix només aliments vegans i actualment està immersa en una espiral de creixement espectacular. Entre els principals objectius de la companyia hi trobem implantar tecnologia per a fer embotits, formatges i pasta. Per aconseguir aquest pas endavant, la companyia catalana fundada per Marc Coloma i Bernat Añaños, ha desenvolupat, i patentat, una nova tecnologia per generar molt més valor nutricional dins del sector plant-based.

Holaluz

Una altra de les empreses àmpliament coneguda dins de la llista és l’elèctrica Holaluz. Aquesta comercialitzadora té com a gran propòsit crear un planeta amb energia 100% renovable. Amb Carlota Pi al capdavant, l’empresa ha disparat la seva facturació un 61% fins als 919 milions d’euros en l’últim any. Actualment, ja venen unes 500 instal·lacions solars i adquireix prop de 1.000 contractes de gestió d’excedents al mes.

Neuroelectrics

Aquesta companyia catalana ha desenvolupat StarStim un barret que és capaç de monitorar els senyals elèctrics del cervell amb 32 elèctrodes que ajuda a diagnosticar malalties. Neuroelectrics treballen amb tecnologia d’estimulació elèctrica no invasiva amb la qual aconsegueixen excitar al cervell i mesurar i modificar la seva funció per a restaurar la salut del pacient. A més, tot això ho obtenen minimitzant les discapacitats que aquest pugui tenir i aportant millor qualitat de vida a pacients amb diferents malalties, com la depressió, l’alzheimer o l’epilèpsia.

Recovo

En aquest cas ens trobem davant d’una companyia que està impulsant diverses solucions circulars per a la indústria de la moda. Concretament, utilitzen els residus com a principal recurs i que està revolucionant el món del tèxtil amb la seva proposta circular. Després d’identificar la quantitat de materials malgastats, els tres fundadors de la companyia Mónica Rodríguez, Marta Iglesias i Gonzalo Sáenz, van decidir apostar per un projecte que conjuminés la seva passió per la moda amb el seu compromís amb el medi ambient.

StockCrowd

En el cas de StockCrowd no ens trobem davant d’una empresa més, sinó que es tracta de la primera fusió de dues plataformes de crowdlending regulades per CNMV de tot l’estat. El principal negoci de la companyia és un vehicle per a finançar projectes empresarials i immobiliaris per tal de transformar la forma en la qual les persones inverteixen. Amb Mireia Badía al capdavant, l’empresa treballa a través d’inversors que confien en les diferents companyies, a la vegada que obtenen rendibilitat.

Unik Sports Management

En aquest cas ens trobem davant d’una empresa de representació de futbol femení encapçalada per Carlota Planas. El principal objectiu de l’agència és proveir a les jugadores tot el que els faci falta perquè puguin arribar fins on elles vulguin, alhora que lluiten per a aconseguir l’atenció i el respecte que el futbol femení mereix. Cal apuntar que Planas és la primera dona a dirigir una agència de representació de futbol femení a Espanya.

Union Avatars

Ens endinsem en el metavers per trobar Union Avatars. L’empresa dirigida per Cai Felip es dedica a la creació d’avatars que brinda control, seguretat, privacitat i portabilitat als seus usuaris dins del metavers. La companyia, fundada en 2020 per Felip i Jordi Conejero, va sorgir de la idea d’unir el món real amb els nous mons digitals que ara conflueixen. Es tracta d’una empresa que ja ha estat present al MWC de Las Vegas i una de les empreses més innovadores en el camp del Web3 a Catalunya.

Vacka

Vacka és un altre exemple d’empresa centrada en la innovació en el món de la innovació en el món de l’alimentació. Els dos cofundadors de l’empresa, Ana Luz i Maxime Boniface, van arrencar el projecte com un petit restaurant en el barri de Gràcia. Des d’aleshores l’evolució ha sigut espectacular i, recentment, han tret al mercat els dos únics productes elaborats a base d’oli d’oliva i llet fermentada de llavors de meló: Mözza i Pumpkin Chxddar. En resum, Vacka es dedica a l’elaboració de formatges vegetals, millorant el sabor i la sostenibilitat del procés de producció.

Vottun

Aquesta companyia catalana, fundada per Marta Vallés i Luis Carbajo, permet a les empreses aprofitar la tecnologia blockchain de manera accessible. Concretament, Vottun ofereix certificacions digitals, registres segurs, pagaments en criptomonedes i l’ús de NFT en màrqueting.

Wikiloc

L’última de les 14 empreses catalanes presents a la llista és Wikiloc, l’aplicació de rutes de muntanya amb més de 10 milions d’usuaris a tot el món. L’empresa va ser fundada el 2006 per Jordi Ramot, i ja compta amb més de 38 milions de rutes de fins a 80 tipus d’activitats diferents. Actualment, aquesta empresa gironina ofereix més 32 milions d’itineraris i 57 milions de fotos publicades.