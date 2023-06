La inflació es desploma per sota del 2% per primer cop en més de dos anys

L’Estat espanyol seria la primera de les principals economies europees a assolir la fita de la reducció de la inflació per sota del 2%. Segons les dades avançades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’índex de preus de consum se situaria el juny en l’1,9%, més d’un punt per sota de la dada del maig. D’aquesta manera, s’hauria controlat l’espiral de preus que afecta el conjunt dels mercats europeus: en cas de confirmar-se aquestes dades, els preus espanyols haurien arribat per primer cop en 25 mesos al llindar tradicional que els bancs centrals es marquen com a objectiu de preus. Per la seva banda, la inflació subjacent també continua la seva tendència descendent, amb una caiguda de dues dècimes, fins al 5,9%.

Segons les dades de l’INE, haurien estat, de nou, l’energia, els aliments i els carburants els principals motors de la contenció inflacionista. Tot i això, cal apuntar que l’Institut suggereix la presència d’importants efectes de base, en tant que la contracció interanual coincideix amb un augment de la taxa mensual de sis dècimes. La dissonància respon a que ara fa un any, el passat mes de juny, l’economia de l’Estat va patir un augment de l’índex de preus proper al 2% -el pitjor moment de l’espiral de costos, en què es van assolir els màxims històrics propers a l’11%-. El preu dels béns i productes identificats, doncs, ha pujat a un ritme molt més lent del que es va haver de lamentar fa dotze mesos.

Celebracions de Moncloa

Amb tot, el ministeri d’Afers Econòmics del govern de Pedro Sánchez celebra que l’Estat sigui “la primera gran economia de l’Eurozona a baixar la inflació del 2%”. L’economia espanyola, asseguren des del departament que dirigeix Nadia Calviño, manté “una de les inflacions més baixes de la Unió Europea, amb el conseqüent guany de competitivitat i quota de mercat” per a les empreses autòctones. Segons Economia, les bones xifres inflacionistes responen a les mesures de control de preus imposades per l’executiu, que han permès “retallar l’IPC en prop de nou punts en només un any” -des dels 10,8% en què es va aturar la tendència ascendent el juny del 2022-. En aquest sentit, apunten que els principals sectors afectats per la crisi de preus van moderant les seves tensions.