BBVA constata que l’economia catalana creixerà més que l’espanyola el 2023

Catalunya roman aliena a les alarmes reccessionistes de la zoana Euro. Després que els països de la moneda única amb Alemanya al capdavant hagin encadenat sis mesos d’estancament o decreixement econòmic, les previsions per al PIB català no poden ser, en context, més falagueres. Segons l’anàlisi de situació econòmica semestral del BBVA, de fet, l’economia del país creixerà el 2023 al 2,6%, substancialment per sobre del previst. Si bé l’acumulació d’inflació i efectes de la guerra a Ucraïna van impulsar una tendència descendent al creixement del producte interior brut català a finals del 2022, l’entitat apunta que, durant els sis primers mesos del 2023, s’ha recuperat la velocitat anterior a la crisi. Una velocitat que, després de dos trimestres de rendiments modestos, torna a superar amplament la que porta l’economia espanyola.

Segons les dades previstes per BBVA, entre el gener i el juliol Catalunya gaudirà d’un creixement de l’1%, mentre que l’Estat es quedarà en el 0,8%. Fa només sis mesos, en acabar el tercer trimestre del 2022, la situació era inversa: el moderat creixement espanyol (0,4%) superava en dos punts la gairebé inexistent expansió econòmica catalana (0,2%). Catalunya torna a fer de locomotora, doncs, impulsada pel turisme, les millores en el mercat laboral i les històriques xifres exportadores. El sector exterior, cal recordar, trenca rècords de facturació mes a mes, amb la química i l’automòbil en una sòlida posició de lideratge.

Catalunya no només creixerà, d’aquesta manera, a un ritme substancialment més intens que l’Estat espanyol enguany –es quedarà en un respectable 2,4%, tres dècimes per sobre de les previsions sobre què el ministeri d’Afers Econòmics va elaborar els comptes públics. També superarà, amb encara més marge, l’expansió econòmica de l’Eurozona. Segons les previsions del BBVA, la situació recessionista actual s’acabarà revertint amb un creixement acumulat proper a l’estancament, del 0,8%, a finals del curs. Europa, en mig d’una voràgine d’enduriment monetari, queda a tres dècimes dels Estats Units (+1,1%), i a uns inabastables cinc punts (+5,7%) de la Xina, que sembla consolidar el retorn al ritme normal de l’economia després de la tardana desactivació de les polítiques de control sanitari.

La consellera d’Economia de la Generalitat, Natàlia Mas / EP

La indústria dorm tranquil·la

Si bé el sector manufacturer no consta entre els principals motors de la potent recuperació catalana –o no en si mateix, sí com a part del sector exportador–, els industrials del país no semblen, segons l’anàlisi del BBVA, preocupats pel rendiment empresarial a curt termini. Durant el primer trimestre del 2023, menys d’un 15% dels negocis consultats es mostren preocupats per la manca de matèries primeres o altres béns d’equipament –una dada cridanera en un moment de colls d’ampolla i inestabilitat de les cadenes de subministrament–. En altres territoris la xifra és substancialment superior: sense anar més lluny al País Valencià i a la Comunitat de Madrid, fins als 50% dels dirigents empresarials pateixen perquè la manca de disponibilitat d’aquests béns esdevingui un “factor limitatiu” per al seu creixement.

Pel que fa al mercat laboral, el BBVA espera que el país tanqui el curs per sota del 9% d’atur, una xifrà històrica, després d’un creixement de l’ocupació proper al 3%. Val a dir, però, que el poder adquisitiu de les rendes del treball roman lluny del que els treballadors havien aconseguit abans de la pandèmia i l’augment sostingut de preus. Segons el banc, els recents acords salarials entre patronals i sindicats només han retornat un 20% de la capacitat de consum dels treballadors anterior a la guerra a Ucraïna; i Catalunya té encara més marge de millora. La mitjana de les pujades de sou pactades per conveni al país es queda durant els primers mesos del curs per sota del 3,5%; mentre que les recomanacions del darrer Acord per a la Negociació Col·lectiva ratificat per CEOE, CCOO i UGT s’eleven fins al 4%, mig punt més. Amb aquesta limitada recuperació salarial, ressalta el banc, les “pressions” sobre el mercat laboral català són menys intenses que a territoris com les Balears o Madrid “tot i el seu dinamisme”.

Mantenir-se el 2024

Tot i el bon rendiment de l’economia catalana per acabar el 2023, BBVA avisa que, amb elevada probabilitat, el 2024 tornarà a ser un curs descendent. De fet, modera les seves previsions d’alça del PIB fins al 2%; tot i que augura que el país recuperarà el producte interior brut per càpita anterior a la pandèmia. L’alentiment del creixement vindrà donat principalment per l’enduriment de la política monetària, encara incert a llarg termini. El cop al sector primari que ha suposat la sequera i el modest increment de places hoteleres ocupades expliquen també la progressiva frenada d’una economia catalana que, tot i la resiliència interna, pateix encara els efectes dels corrents macroeconòmics que la rodegen.