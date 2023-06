Augmenten un 125% les infraccions laborals relacionades amb les hores extra

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) va detectar 2.848 infraccions en el temps del treball durant el 2022, xifra que suposa un increment del 125% anual en comparació amb el 2021, mentre que el nombre d’actuacions es va elevar fins a les 4.476, una xifra que representa un augment del 32,4% amb relació al 2021. Una de les demandes que més han fet els sindicats és l’augment de les sancions, el que ha crescut gràcies a les queixes. En concret, l’import de les sancions es van incrementar un 75,6%, fins als 2.802.192 euros. D’altra banda, segons el Departament d’Empresa i Treball, la ITC ha intensificat els controls el primer trimestre de l’any en el sector del transport amb el suport dels Mossos d’Esquadra i l’import de les infraccions de la normativa laboral ha pujat un 217%, fins als 85.000 euros.

La ITC ha comptat darrerament amb experts en informàtica que acompanyen els inspectors en les actuacions, on es pot fer una anàlisi més acurada amb l’objectiu de descobrir incompliments de la normativa laboral, com per exemple en el registre d’horaris. La norma del registre de jornada és la que més està costant que es compleixi i de fet la mateixa inspecció ha demanat més recursos per poder assegurar les investigacions ben fetes. La major part de les actuacions es van dur a terme en el sector de l’hostaleria (1.000), seguit del comerç a l’engròs i al detall; de la reparació de vehicles (599); activitats administratives i serveis auxiliars (599), de les indústries manufactureres (348); transport i emmagatzematge (340); activitats sanitàries i de serveis socials (224) i construcció (125).

Infraccions en la normativa laboral del transport

D’altra banda, durant el primer trimestre d’aquest any, la ITC ha constatat infraccions de la normativa laboral que han desembocat en sancions de 85.000 euros en el sector del transport, un 217% més que el mateix període de l’any passat. En total, el nombre de treballadors afectats per l’incompliment de les normes va ser de 124 (+134,1%), que van fer hores extraordinàries o el no compliment del descans entre jornada i el descans setmanal.

La col·laboració amb experts informàtics ha permès detectar casos en què les hores declarades no es corresponen amb la realitat. Així, la Generalitat destaca el cas d’una empresa on els seus treballadors van fer 20.000 hores i en van declarar només 2.000 o d’altres on es feien hores extraordinàries mentre hi havia un ERTO vigent o es produïa cessió il·legal de treballadors. En total, fins al 31 de març, la ITC va aconseguir incrementar la jornada laboral a 6.554 treballadors que fins aleshores tenien un contracte parcial.