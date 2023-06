Pimec torna a reclamar incloure les pimes en el diàleg social espanyol

El president de la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya (Pimec), Antoni Cañete, ha reivindicat el paper preponderant que han de tenir les pimes en la presa de decisions en el diàleg social. Durant el seu discurs en la 36a edició dels premis Pimes, Cañete, ha recordat a tots els presents que just fa un any li va demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que inclogués de manera immediata al diàleg social espanyol, una petició que no s’ha vist escoltada.

És per això que Cañete ho ha tornat a intentar, reclamant al president sortint de les pròximes eleccions del 23 de juliol que incorpori les pimes al diàleg social espanyol, un fet que ja es dona a Catalunya i a Europa i que des de Pimec titllen “d’anomalia democràtica”. En aquesta línia Cañete també ha apuntat que recentment el Consell de la UE ha adoptat una recomanació sobre el reforç del diàleg social a la UE. És a dir que demana als estats de la UE igualar el diàleg social arreu d’Europa. Concretament, el que reclama Brussel·les en aquesta recomanació és una major participació de les organitzacions patronals i sindicals i que els “criteris de representativitat siguin objectius, proporcionals i transparents”.

Lluitar contra la morositat empresarial

Una altra de les grans reivindicacions de Pimec, una croada personal de Cañete, és la lluita contra la morositat empresarial. En aquest sentit, ha tornat a reclamar que es lluiti, i s’imposi un règim sancionador, per a aquelles grans empreses que no paguin a temps a les petites i mitjanes. Concretament, Cañete ha assegurat que el que vol Pimec no és “un pacte de les parts”, perquè la igualtat empresarial entre desiguals no existeix, ha assegurat. Tot plegat per no repetir el que ja va passar durant la crisi del 2008 quan, ha asseverat, “1 de cada 3 empreses va haver de tancar a causa dels incompliments en els terminis legals de pagaments”.

Alhora, ha alertat que el pròxim 12 de setembre el Consell Europeu presentarà una nova directiva en aquesta matèria i ha desitjat que, a partir d’aleshores, “no hi hagi més posicions d’abús i es contemplin sancions a la morositat”. A més, també ha recriminat als polítics que l’única esperança perquè no es trenquin les cadenes de pagament entre empreses “passa per Europa”.

Finalment, el president de Pimec ha aprofitat que aquest dimarts es compleixen quinze anys de l’Small Business Act per reivindicar que “cal pensar primer en els petits per fer-nos grans”. En aquesta línia Cañete ha afegit que per a Pimec la “presència, influència i compromís” a Europa “és d’una enorme importància”.

