El Consell Internacional d’Aeroports reclama l’ampliació del Prat￼

El Consell Internacional d’Aeroports (ACI) ha reclamat que es “reexamini” la negativa a l’ampliació l’Aeroport del Prat. L’organització que agrupa les infraestructures aeroportuàries a escala internacional reclamen el creixement de l’aeròdrom barceloní adduint als “beneficis econòmics” que una millor connectivitat aèria pot reportar per a Barcelona. “La connectivitat és un factor clau per posicionar-se al mapa i l’aeroport, tal com està ara, té limitacions”, assegura el director de l’ACI a Europa Olivier Jankovec.

Segns els càlculs de l’organització, cada 10% d’increment en la connectivitat per via aèria de Barcelona faria augmentar un 0,5% el PIB per càpita de la regió. En aquest sentit, Jankovec assegura que les millores econòmiques vindrien de la mà d’un augment de les connexions amb mercats clau i també amb socis emergents, com ara certes localitzacions a l’Àsia o a l’Amèrica Llatina. Així, el director europeu del Consell defensa la proposta d’Aena per a El Prat, tot assegurant que “té més elements positius que no pas negatius”. “Hi ha moltes grans ciutats a qui els hi agradaria que un operador invertís aquesta quantitat”, raona.

Els dirigents de l’ACI Olivier Jankovec i Luis Felipe de Oliveira / ACN

L’aviació, a l’alça

Així s’han expressat els directius aeroportuaris en el si de la reunió anual de l’ACI, que se celebra aquest dimecres a Fira de Barcelona. Des d’allà, tant Jankovec com el director mundial de l’entitat Luis Felipe de Oliveira han ressaltat el bon estat del sector de l’aviació només tres anys després de la immensa crisi que va suposar la pandèmia. Segons les dades de l’entitat, el 2023 s’assoliria el 92% dels passatgers que es van registrar l’any abans de l’emergència sanitària, el 2019, quan es van produir uns 8.400 milions de desplaçaments. Amb aquesta tendència, argumenten, el sector “està arribant als seus màxims de capacitat” tot i la pujada de preus, que en el darrer any volta el 16%.

Vols més sostenibles

En la línia de les reclamacions socials cap a les operadores i aerolínies, l’ACI ha insistit a la importància que ocupa la descarbonització en les estratègies a curt termini del sector. Ha estat, de fet, el president d’Aena Maurici Lucena qui ha destacat la rellevància d’adaptar el sector aeronàutic al context climàtic. “Per motius demogràfics i econòmics l’activitat al món s’incrementarà i necessitem fer-la compatible amb la lluita contra el canvi climàtic”, ha argumentat Lucena; tot recordant l’aportació econòmica del sector més enllà de la seva petjada ecològica.