La Moncloa prorroga la rebaixa de l’IVA dels aliments i el transport públic

Era només una qüestió de temps que el govern espanyol aprovés la pròrroga de la rebaixa de l’IVA dels aliments i del preu del transport públic. Finalment, el tràmit s’ha donat en la reunió del Consell de Ministres d’aquest dimarts, en la que s’ha aprovat el setè paquet de mesures anticrisi per combatre els efectes de la guerra d’Ucraïna i de la inflació. Dins de les noves mesures, en efecte, s’hi han inclòs la pròrroga de la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics i els descomptes al transport públic.

Concretament, el govern de Pedro Sánchez ha aprovat continuar bonificant almenys el 50% de l’abonament de transport públic, que depèn dels governs territorials i dels ajuntaments. A més, i també en matèria de transport, les noves ajudes també inclouen el manteniment de les bonificacions del combustible per als transportistes, que seran de 10 cèntims per litre de carburant fins al setembre i de 5 cèntims durant l’últim trimestre de l’any. En total, aquestes noves mesures costaran a l’Estat 3.800 milions d’euros addicionals. El cost fiscal del setè paquet s’enfila fins als 8.900 milions d’euros.

Una conjuntura favorable

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta i ministra d’Economia, Nadia Calviño, ha assegurat que aquestes mesures arriben en un moment en el qual la conjuntura macroeconòmica “és favorable” a l’Estat, però que els efectes de la guerra d’Ucraïna i de la pujada de tipus d’interès encara es noten. És per això que, des del seu punt de vista, encara hi ha la necessitat d’aprovar aquest nou paquet per “transitar amb tranquil·litat i confiança” cap a un nou escenari de normalitat.

A més, Calviño ha argumentat que les mesures són compatibles amb els compromisos fiscals de l’Estat i ha assenyalat que algunes de les mesures s’han retirat i en d’altres s’ha assenyalat un camí perquè vagin desapareixent. És el cas de les bonificacions als carburants que s’ha ampliat fins al 30 de setembre la bonificació actual per als transportistes i fixa una rebaixa a 5 cèntims al litre durant el quart trimestre. El text també afirma que la part del sector que no es beneficia de la devolució el gasoil professional percebrà un ajut amb un sol pagament.

Es mantindrà la bonificació a l’AMB

En el cas del transport públic a Barcelona, la pròrroga garanteix el 30% per als descomptes a la T-Usual i T-Jove, condicionat al descompte addicional del 20% que aporta l’ATM, acordat en el passat consell d’administració del 19 de desembre. D’aquesta manera, les tarifes del transport públic es mantindran amb els mateixos descomptes durant el que resta d’any i es podrien tornar a revisar de cara a l’inici del 2024.

En un comunicat, l’ATM ha recordat que el preu dels títols de transport està congelat des del 2020 i que és a partir d’aquest preu sobre el qual s’està aplicant temporalment la reducció de tarifa. D’altra banda, els descomptes es podran revisar de cara a l’inici del 2024.

A Rodalies, la prolongació de la gratuïtat de l’abonament recurrent queda ratificada. Pel que fa a la caducitat, els títols adquirits el 2022 tindran validesa fins al 31 de desembre del 2023, excepte la T-Casual, que ja va caducar el 15 de gener. En el cas de la T-verda i la T-16 mantenen la data de caducitat pròpia de cada títol. A més, des del 15 de març de 2023, s’ha ampliat cinc anys la validesa de la targeta T-jove, per tant, fins a la data que es compleixen trenta anys. Així mateix, l’ATM de Barcelona també va aprovar una reducció del preu, unificant el preu de qualsevol de les sis zones al preu d’una.