Nou cop a les plataformes: un jutge reconeix la laboralitat a Clintu

La justícia ha reconegut la relació laboral de la plataforma de neteja a domicili Clintu i les seves treballadores. El jutjat social número 15 de Barcelona ha dictat una sentència que reconeix la laboralitat de les més de 500 treballadores domèstiques que ocupa l’empresa, després de tres anys de reclamacions per part de plantilla i sindicats. Segons ha constatat la inspecció de treball, les treballadores “rebien ordres i indicacions de Clintu, i era aquesta qui organitzava la feina i donava cobertura total als serveis sol·licitats pels clients”. El judici es va iniciar a partir una demanda presentada per la mateixa Seguretat Social.

Comissions Obreres de Catalunya ha celebrat la sentència, favorable al dret de les treballadores del sector –un dels que pateixen pitjors condicions laborals, en tant que la potent llei rider espanyola només aplica als repartidors de plataformes de delivery, i no a la resta d’empreses amb aquest model de negoci–. Segons el sindicat, amb la decisió judicial “queda demostrat que l’economia de plataformes digitals es basa en la precarietat de les treballadores”.

En aquest sentit, des del sindicat neguen que el model de plataformes proposi una “descentralització” del treball, en tant que, com confirma la Inspecció, l’empresa “establia el paràmetre horari de la prestació de servei, i les treballadores quedaven adscrites a l’estructura i organització de la plataforma”. Per tant, el caràcter no laboral de la relació entre netejadores i plataforma “descentralitza, desvirtua i externalitza el treball”, segons Comissions.

Alienitat laboral

Més enllà de la distribució horària, Clitu compta amb una sèrie de característiques que comparteix amb les plataformes de repartiment que ja han estat laboralitzades, com ara “una infraestructura productiva pròpia” i la inversió fixa en la web i la plataforma per a les sol·licituds. A més, era l’empresa qui fixava el preu del servei -entre 9 i 25 euros-, i no la treballadora; i els pagaments es produeixen mitjançant la mateixa aplicació, i no directament a l’empleat. En aquest sentit, la Inspecció considera necessari “ajustar la’activitat real de Clintu, que és prestadora de serveix de neteja i no una mera intermediària”.

Valoració sindical

Des de Comissions Obreres “celebren” la sentència, tot i que encara hi ha espai perquè l’empresa presenti un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; i apunten continuaran “lluitant i organitzant les noves formes de treball per garantir els drets laborals de les treballadores i els treballadors”. Per la seva banda, l’advocada del sindicat Montse Arcós ha subratllat en declaracions a l’ACN que “moltes persones tenien desconeixement total que la seva relació laboral no estava regularitzada. Ara moltes d’elles podran accedir a prestacions i jubilar-se”. “La sentència ha sigut un èxit total”, etziba la lletrada.