Catalunya és el territori de l’Estat amb més ciutats ideals per emprendre

L’ecosistema de les start-ups creix any rere any. Davant d’aquest creixement accelerat, Catalunya ha sabut jugar molt bé les seves cartes per escalar fins a la cúspide dels millors territoris d’Europa per emprendre. Un estudi de Hellosafe, posa el territori en primera posició dins de l’Estat espanyol en tenir més ciutats ideals per emprendre, avançant Madrid i el País Valencià, els dos territoris que també es disputaven la victòria. A més, Barcelona també lidera el rànquing estatal de les millors ciutats per muntar una empresa emergent. A escala europea, a part, la ciutat es troba en setena posició.

En els últims anys, Catalunya s’ha posicionat com un centre líder europeu de start-ups, en gran part gràcies al fet que Barcelona ha vist néixer companyies notables i unicorns com Glovo, Wallbox i Letgo, entre altres. Tot i això, la capital catalana no és l’única ciutat que sobresurt a Catalunya. En els últims anys, ciutats com Girona, Lleida, Reus, Tarragona, Manresa, Sant Just Desvern i Granollers han aconseguit posicionar-se també en el llistat de les 1.000 millors ciutats per a start-ups en el món. Un total de vuit ciutats catalanes entren dins d’aquesta llista, la quantitat més gran de tot l’Estat, el que fa que Catalunya sigui el territori més ben posicionat.

Barcelona, ciutat d’oportunitats i start-ups

La capital catalana és un dels centres d’innovació més importants de l’estat espanyol. A part, cada vegada agafa més notorietat per ser el hub tecnològic del sud d’Europa. Amb tot, doncs, no és d’estranyar que Barcelona s’ha convertit en la primera ciutat de la llista de territoris on emprendre a l’estat espanyol. Pel que fa al context europeu, la capital catalana ocupa la setena posició en el rànquing i la 37a quan parlem del context mundial. És per això que Catalunya és un dels territoris preferits pels emprenedors, ja que no només té unes condicions de vida privilegiades, sinó que la resta del món reconeix la rellevància del territori en termes d’innovació i constitució d’empreses emergents.