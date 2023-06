El govern espanyol prohibeix la pròrroga de sis mesos dels lloguers

El nou paquet anticrisi aprovat pel govern espanyol allargarà fins al final d’aquest 2023 la suspensió dels desnonaments a les llars vulnerables. Per contra, però s’elimina la possibilitat de prorrogar sis mesos els contractes de lloguer que expiren a partir de l’1 de juliol. Així doncs, aquelles persones en una situació de risc, no estaran emparats per l’estat espanyol. La vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha defensat la mesura tot recordant que ja ha entrat en vigor la llei d’habitatge que fixa el límit de les pujades dels contractes en un màxim d’un 2% el 2023 i del 3% el 2024.

La suspensió dels llançaments s’ha allargat encara que estigui prevista a la nova llei de l’habitatge perquè els territoris de l’Estat no han tingut prou temps per posar en marxa els mecanismes de mediació i de recerca d’alternatives. Així ho ha explicat Calviño aquest dimarts tot i que els seus socis de govern no han estat del tot d’acord amb aquesta decisió. Preguntada per les crítiques d’Unides Podem, ha afirmat que “no li consta” cap classe de proposta en contra de les adoptades quan s’ha tramitat el paquet anticrisi al Consell de Ministres.

D’altra banda, ha lamentat que “hi hagi persones que volen generar incertesa i desassossec” criticant el paquet anticrisi. “Hem reforçat en el marc de la protecció d’inquilins amb especial atenció als col·lectius vulnerables, amb mesures temporals i amb la nova llei d’habitatge que anirà desplegant els seus efectes”, ha dit Calviño. “Les mesures complementen les que han entrat en vigor amb la llei d’habitatge (…) i cobreixen el període transitori fins que els territoris de l’Estat puguin desplegar els instruments previstos”, ha afegit la vicepresidenta primera de l’executiu.

Els sindicats en contra la mesura

Entitats en defensa del dret a l’habitatge com el Sindicat de Llogateres han lamentat la decisió que consideren com a “molt greu”. “Sense la regulació de preus en vigor a cap territori de l’Estat és una canallada que suposarà una allau de pujades de lloguer i expulsions. El PSOE al servei de la patronal immobiliària”, indiquen en una piulada.