Cada llar catalana es va gastar, de mitjana, un total de 33.085 euros al llarg del 2022. Així es desprèn de l’Enquesta de Pressupostos Familiars de l’Institut Nacional d’Estadística publicada aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística. Això situa Catalunya com el cinquè territori estatal que més va gastar durant l’any passat per darrere de Madrid, Balears, País Basc i Navarra. Ara bé, el país encara està molt per sobre de la mitjana espanyola, que el 2022 va ser de 31.567 euros per família. Pel que fa a la despesa individual, cada català va gastar 13.478 euros de mitjana, un 4,8% interanual més. De nou, la xifra és un 5,5% superior a la mitjana de l’Estat, de 12.780 euros.

De tota la despesa que van fer les famílies catalanes més d’un terç va anar dirigida al pagament de l’habitatge. Concretament, els catalans es van gastar 11.416 euros durant el 2022, és a dir el 34% de la seva despesa. Molt per darrere de l’habitatge, els catalans van destinar el 16% de la seva despesa a l’alimentació amb 5.301 euros de mitjana. Els transports, en un any marcat per la inflació, van representar quasi el 10,5% de la despesa dels catalans amb 3.459 euros. En molt menor grau trobem la despesa en hostaleria, l’oci o la salut, totes tres amb xifres inferiors al 10%.

Pel que fa al conjunt de l’estat, l’INE destaca que una de les partides on més va pujar la despesa en comparació amb l’any 2021 van ser els restaurants i els hotels (+29,1%), seguit del transport (+17,5%) —cal recordar que durant el 2021 encara hi havia moltes restriccions per culpa de la pandèmia—. Per contra, les llars van destinar menys diners a begudes alcohòliques i tabac (-3%) i a comunicacions (-1,3%).

Resultats per territoris

Per territoris, el que va registrar una major despesa mitjana per persona l’any 2022 van ser País Basc amb 15.103 euros, seguit de la Comunitat de Madrid amb 14.326 euros i Navarra amb 14.190 euros. Catalunya ocupa la cinquena posició amb una despesa de 13.478,76 euros per persona. A l’altra banda de la taula trobem a les Canàries (10.698 euros), Castella-la Manxa (10.959) i Extremadura (11.134), que són els tres territoris amb una menor despesa per persona.

A tot això cal recordar que a causa de la crisi pandèmia les llars van modificar els seus hàbits de consum al llarg de l’any 2020, la qual cosa va provocar una disminució de la despesa, que es va recuperar en part en 2021. Aquesta recuperació, assegura l’INE, no es va completar fins aquest 2022, en el qual la despesa mitjana per llar va ser 1.325 euros superiors al de 2019. Aquesta tendència es va deure fonamentalment a la despesa més gran en aliments i begudes no alcohòliques i en habitatge, la despesa dels quals es va incrementar un 17,8% i un 8,5%, respectivament. Destaca també la pujada del 17,2% de la despesa en sanitat. No obstant això, més de la meitat dels grups encara no han recuperat els nivells de 2019, com en vestit i calçat (-13,1%), oci i cultura (-7,2%) i begudes alcohòliques i tabac (-6,8%).