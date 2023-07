La catalana Flappin’ obre una ronda de 800.000 euros per créixer a Europa

La startup catalana Flappin’, especialitzada a oferir viatges, escapades i experiències sorpresa, ha obert la seva segona ronda de finançament per a aixecar 800.000 euros amb l’objectiu d’impulsar els seus serveis a tota Europa. Amb aquesta nova injecció de capital la companyia vol accelerar la digitalització de la seva oferta, augmentar l’eficiència de les operacions en un 90% a través d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, i millorarà el producte mitjançant la innovació tecnològica.

Segons explica el cofundador i CEO de la companyia, Pol Clavell, el procés d’automatització L’automatització en el motor de reserves permetrà a Flappin’ expandir el projecte, millorar l’experiència de l’usuari. “Estem molt contents amb el ràpid creixement de la companyia i del boníssim acolliment obtingut entre el públic. Aquesta nova ronda arriba en moment clau, ja que ens fa més forts de cara a complir amb els nostres objectius: escalabilitat i millora del producte. A més, també ens possibilita continuar aportant valor al sector professional de la indústria a través de la digitalització, i brindar experiències úniques i emocionants als nostres usuaris, permetent-los volar més alt, trencar barreres i descobrir noves aventures”, afirma Clavell.

Pel que fa a l’objectiu de la ronda de finançament, Clavell comenta que en l’àmbit d’internacionalització la seva intenció és entrar a tres nous mercats europeus al llarg del 2024. Si tot va bé, Flappin’ tancarà l’exercici 2024 amb presència a sis mercats, un fet que hauria de portar la companyia a la rendibilitat, assegura Clavell. De cara a aquest 2023, el CEO de Flappin’ explica que la seva previsió és acabar amb una facturació de 2,2 milions d’euros, per sobre del doble que el 2021.

La ronda de 800.000 euros també servirà perquè l’empresa millori considerablement tecnològicament. Part del finançament anirà destinar a augmentar el seu catàleg i oferta de productes de viatges i experiències gràcies a ia integració d’intel·ligència artificial i machine learning. A més també volen llançar una línia de regals adaptada a la nova imatge de marca, i continuar amb la seva expansió nacional.

Una història d’èxit

A propòsit d’això, Flappin’ va néixer a finals de 2021, a Barcelona de la mà de quatre socis fundadors amb la idea de crear una plataforma que unifiqués els diferents verticals d’oci: viatges, escapades locals i experiències amb el factor sorpresa com a concepte diferenciador, i un potent enfocament en els regals experiencials adaptats al jove viatger. En només un any i mig de vida, la solució ha arribat per a revolucionar les noves maneres de viatjar del consumidor modern, sense deixar de costat la qualitat, la personalització i la flexibilitat a l’hora de reservar. Sota el lema “viu més i planifica menys”, la companyia ja compta amb més de 8.000 nits i experiències reservades.

Des dels seus inicis fa menys de dos anys, la startup ha sumat un total de 13 treballadors, no obstant això, té previst ampliar l’equip tecnològic amb quatre nous membres per a cobrir les vacants de CTO, Lead Developer, Back-end Developer i Front-end Developer. En total quan acabi el procés l’empresa ja sumarà un total de 17 treballadors, encara que Clavell no descarta que hi hagi alguna contractació més.