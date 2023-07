Naturgy dispara un 88% el seu benefici el primer semestre

Els resultats de les energètiques continuen batent rècords a l’estat. La primera gran empresa del sector en presentar els seus resultats del primer semestre ha estat Naturgy, que ha registrat un increment del benefici del 87,6% fins al juny. Segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), ha obtingut un benefici net de 1.045 milions d’euros durant els primers sis mesos del 2023. Alhora, cal recordar que dins d’aquests resultats ja s’hi introdueix l’impost especial a les energètiques imposat pel govern de Pedro Sánchez.

L’energètica, presidida per Francisco Reynés, ha destacat en el comunicat que aquest resultat ha arribat gràcies al “bon compliment de les activitats liberalitzades internacionals, en particular, per les activitats de Gestió de l’energia i Comercialització, i a l’evolució positiva del resultat financer, que reflecteix el fort despalanquejament” durant la primera meitat de l’any.

A més, el grup ha obtingut un resultat brut d’explotació (Ebitda) de 2.849 milions d’euros, el que suposa un increment del 39,2% respecte al primer semestre de 2022. Tot plegat permet que la companyia hagi anunciat que el pròxim 7 d’agost repartirà un dividend a compte dels resultats de 2023 de 0,50 euros per acció. El consell d’administració ha establert el sòl del dividend anual per al període 2023-2025 en 1,40 euros per títol, enfront dels 1,20 euros per acció anterior, condicionat a mantenir un ràting de ‘BBB’ per S&P.

L’encariment de preus beneficia Naturgy

En general, les activitats liberalitzades internacionals de l’energètica van continuar beneficiant-se de l’escenari energètic dels últims dotze mesos, amb uns preus més elevats que els últims anys. Per altra banda, les activitats regulades del grup van experimentar un lleuger increment respecte al primer semestre de 2022.

Mentrestant, els negocis de xarxes van registrar un Ebitda de 1.261 milions d’euros en els sis primers mesos de 2023, amb un increment del 5,3%. Així, els negocis de xarxes van contribuir el 43% a l’Ebitda del grup en el primer semestre de 2023. L’activitat de Xarxes a Espanya es va veure afectada principalment per la menor retribució i demanda, especialment en gas, a conseqüència de les suaus temperatures i la menor demanda industrial; mentre que el negoci de xarxes a Llatinoamèrica es va beneficiar principalment de les actualitzacions de tarifes que van reflectir la inflació de períodes anteriors.

Per part seva, les activitats liberalitzades o negocis de mercats van ser responsables de la major part del rendiment de l’energètica en comparació amb el primer semestre de 2022, registrant un Ebitda agregat de 1.677 milions d’euros, amb un creixement del 84,1% comparat amb el primer semestre de 2022. Dins d’aquest grup, les activitats de gestió de l’energia i comercialització van contribuir amb la major

part d’aquest creixement en el període. D’aquesta manera, els negocis de mercats van contribuir el 57% de l’Ebitda de la companyia en el primer semestre de l’any.

Reducció del deute

Finalment, Naturgy ha anunciat que durant aquest primer semestre han aconseguit reduir el seu deute net des dels 12.070 milions d’euros que registraven a finals del 2022 fins als 10.752 milions d’euros actuals. D’aquesta manera, l’energètica manté una situació de liquiditat amb 10.108 milions d’euros en efectiu disponible i equivalents i línies de crèdit no disposades. Pel que fa a les inversions en aquests sis primers mesos de 2023, es van situar en 839 milions d’euros, amb un increment del 16,4% enfront del mateix període de l’any anterior.