Els Mossos detenen un home a Catllar per la mort violenta del seu pare

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dilluns al matí un home de 47 anys acusat de matar de manera violenta al seu pare a Catllar, un municipi del Tarragonès. Els fets van tenir lloc el passat 15 de juliol quan la policia va rebre un avís que alertava sobre una baralla en una casa d’aquesta població. Diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar fins al punt d’origen de l’avís per a intervenir, però quan van arribar van trobar el fill de la víctima sortint de l’interior del pis amb la roba tacada de sang i una actitud que denotaven molts nervis. Quan els Mossos van entrar a l’interior del pis, però, la víctima encara respirava tot i estar greument ferida.

El fill de la víctima va explicar en aquell mateix moment que havia discutit amb el seu pare i havien acabat barallant-se. En aquell mateix moment, les autoritats policials van detenir l’home mentre que el Servei d’Emergències Mèdiques que s’havia desplaçat fins al lloc dels fets es va endur la víctima fins a l’hospital per intentar salvar-li la vida. Cinc dies després d’haver ingressat de gravetat, l’home va acabar perdent el pols amb la vida. Durant tot aquest procés, els Mossos van iniciar una investigació per trobar proves incriminatòries que determinessin quines havien estat les causes de la mort i qui n’era el responsable, tot i que ja tenien la confessió del fill de la víctima. El passat 20 de juliol, el detingut va passar a disposició judicial a l’espera que es resolguin els seus càrrecs per homicidi.

Dos tècnics del Sistema de Emergències Mèdiques (SEM) / Europa Press

Accident mortal

La mort d’aquest home violentament a mans, presumptament, del seu fill no és l’única víctima mortal que hi ha hagut en els darrers dies. Una dona de 41 anys ha mort en un xoc frontal provocat per un cotxe que circulava contra direcció a la C-25, a Vilobí d’Onyar, a la Selva, aquest dilluns al matí. Segons determinen les autoritats, per causes que encara es desconeixen, el vehicle anava contra sentit i ha envestit la conductora, veïna de la Selva, que circulava per l’altre carril. Hi ha hagut un tercer turisme implicat en l’accident, del qual la conductora ha acabat amb ferides lleus que han comportat que la traslladessin a l’hospital d’urgència.