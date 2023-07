Llarena rebutja portar Ponsatí a Madrid

Finalment, el jutge instructor de la causa del Procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, s’ha conformat amb què sigui la jutgessa de guàrdia la que practiqui la declaració indagatòria a l’exconsellera i actual eurodiputada, Clara Ponsatí i que després sigui posada en llibertat. Segons informen fonts del Suprem, el magistrat considera que “la conducció policial al Tribunal Suprem suposaria una extensió de la seva privació de llibertat en un delicte per al delicte”. La consellera ha estat detinguda aquest matí pels Mossos d’Esquadra a Barcelona i conduïda a la Ciutat de la Justícia.

En una interlocutòria de 4 folis, a la que ha tingut accés El Món, el magistrat arguïa la detenció i la seva posada a disposició davant el jutjat de guàrdia. En la mateixa resolució ha adjuntat una sèrie de preguntes per tal que li formuli l’instructor de Guàrdia a Barcelona. Un cop s’hagi realitzat aquest tràmit, Llarena demana al seu col·lega togat que la deixi en llibertat. De fet, el mateix magistrat assegura que ja deixa sense efecte l’ordre de detenció que va acordar quan el passat 24 d’abril, l’exconsellera va passar de complir la seva citació a Madrid al·legant l’agenda compromesa com eurodiputada.

Part de la interlocutòria de Llarena on acorda no emportar-se Ponsatí a Madrid/QS

No cal anar a Madrid

El jutge Llarena opina que cal deixar-la en llibertat i no fer-la viatjar a Madrid “considerant que la renuència de l’acusada a sotmetre’s a la ineludible declaració indagatòria invalida qualsevol intent de citació que pretengui assolir la seva compareixença en llibertat”, però valorant també que la conducció policial al Suprem suposaria una extensió de la seva privació de llibertat en un delicte que no hi ha presó. De fet,

Ponsatí és el segon cop que ha estat detinguda, l’altra vegada va ser el passat mes de maig. Aquell dia, únicament va ser per lliurar-li per part del jutjat de Guàrdia la interlocutòria d’acord estava investigada pel delicte de desobediència, després que Llarena modifiqués el seu processament arran de la derogació del delicte de sedició del Codi Penal. A més, l’exconsellera d’Eduació no tenia acusació per malversació com si que els hi manté al president Carles Puigdemont i l’exconseller de Salut, Toni Comín, també eurodiputats.

Clara Ponsatí, quan va ser arrestada a Barcelona el passat mes de març/David Zorrakino/EP

