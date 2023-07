Els Mossos detenen Clara Ponsatí

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest matí l’eurodiputada Clara Ponsatí que ha desafiat la justícia i al magistrat del Suprem Pablo Llarena viatjant fins a Catalunya. Ponsatí ha tornat aquest matí a Barcelona per posar en escac a la justícia espanyola, i així ho ha anunciat a través d’una piulada al seu compte de Twitter. Poques hores després de la primera publicació, Ponsatí ha tornat a publicar al seu compte de Twitter que la policia catalana l’ha tornat a detenir: “He tornat a ser detinguda il·legalment”. Aquest és el segon tuit de l’eurodiputada des de Barcelona, ja que el primer ha constatat que estava a Barcelona afirmant que “mentre estiguem aquí, Catalunya continuarà dempeus”.

He tornat a ser detinguda il·legalment a Barcelona. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 24, 2023

Segons fonts pròximes a l’eurodiputada, Ponsatí serà traslladada a la ciutat de la justícia. Tot el revolt d’aquest dilluns al matí ve ocasionat per l’ordre de detenció que va emetre el magistrat del Tribunal Superior de Justícia Espanyola Pablo Llarena per no haver comparegut davant l’alt tribunal el passat 24 d’abril. En aquesta ordre de detenció, Llarena mantenia que l’eurodiputada “havia desatès voluntàriament i injustificadament la citació judicial”, una idea que Ponsatí rebutja, ja que al·lega que tenia un compromís com a eurodiputada en aquell moment, motiu pel qual no va poder comparèixer davant la justícia.

Declarar a Madrid

L’eurodiputada, ara sense immunitat després de la resolució del Tribunal General de la Unió Europea, està retinguda a la Ciutat de la Justícia a l’espera de posar rumb fins a Madrid per declarar davant del Suprem. Aquest és l’objectiu pel qual Llarena va emetre l’ordre de detenció contra Ponsatí. Ara bé, tot aquest entramat que porta per objectiu denunciar la situació que viuen des de l’exili i la persecució contra l’independentisme per part de la justícia espanyola s’hagués pogut evitar si s’hagués prestat a declarar voluntàriament com ho van fer Meritxell Serret i Anna Gabriel en el passat. Una idea, però, que desentona amb els objectius de Ponsatí, que sempre ha mantingut que aquesta ordre de detenció és il·legal i ha presentat un recurs per desestimar-la.