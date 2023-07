L’ANC alerta que investir Sánchez és tornar a enganyar l’independentisme

Després d’haver reposat amb el coixí els resultats de les eleccions espanyoles del 23 de juliol, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha emès un comunicat valorant-los. Tenint en compte que els set diputats de Junts seran claus per desencallar una possible investidura de Pedro Sánchez, des de l’ANC consideren que tornar a investir el president socialista és “enganyar” l’independentisme: “Un cop més , els partits independentistes catalans tenen les claus de les majories i tindran l’ocasió de ser “els salvadors de l’estat espanyol”, en perjudici del seu propi poble català”, asseguren.

Des de l’Assemblea alerten que ja s’han viscut quatre anys de govern espanyol amb Sánchez al capdavant de la Moncloa amb el suport dels independentistes -fent referència a ERC- a l’hora d’investir-lo, i creuen que no hi ha hagut “cap mena de pressió, ni confrontació, ni exigències d’independència. Sense guanys ni millores a nivell social ni en l’àmbit nacional”: “Guanyi qui guanyi a l’Estat espanyol, la solució per a Catalunya és la independència“, sentencien, veient que aquesta és l’única alternativa per pensar per Catalunya en aquests moments, ja que Sánchez tornarà a enganyar als catalans.

Diversos manifestants participen en una protesta de l’ANC / Europa Press

L’ANC considera que cap president espanyol complirà les condicions que prometi per a una investidura, motiu pel qual donar el seu suport a canvi d’una promesa és deixar que enganyin de nou als catalans. “Cap president espanyol mai no reconeixerà els nostres drets legítims com a nació que vol esdevenir un estat, ni la fi de l’espoli fiscal, ni la fi de la repressió”, etziben, afegint que, en cas d’acceptar un diàleg, després acabarien faltant a la seva paraula perquè “és un engany”.

Ferms a la postura de Junts

Amb aquest comunicat, l’Assemblea Nacional Catalana es posiciona del costat del discurs de Junts, és a dir, no investir a cap president si no es compleixen uns mínims com és l’amnistia i l’autodeterminació i, per tant, bloquejar la resolució de les eleccions fins al punt de que s’hagin de repetir sempre i quan ningú cedeixi abans. “Cal identificar l’ocasió per fer la independència i fer efectiu el referèndum del Primer d’Octubre com l’únic objectiu del bloqueig independentista al Congrés dels Diputats i a la formació d’un govern a l’estat espanyol. I si els partits independentistes no hi estan disposats, que facin un pas al costat, perquè la societat civil, que s’obrirà camí als carrers i a les institucions, faci la independència. L’Assemblea hi manté el seu compromís ben ferm!”, conclouen amb fermesa.