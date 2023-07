La ANC alerta que investir Sánchez es volver a engañar al independentismo

Después de haber reposado con la almohada los resultados de las elecciones españolas del 23 de julio, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha emitido uno comunicado valorándolos. Teniendo en cuenta que los siete diputados de Junts serán claves para desencallar una posible investidura de Pedro Sánchez, desde el ANC consideran que volver a investir el presidente socialista es «engañar» el independentismo: «Un golpe más , los partidos independentistas catalanes tienen las claves de las mayorías y tendrán la ocasión de ser “los salvadores del estado español”, en perjuicio de su propio pueblo catalán», aseguran.

Desde la Asamblea alertan que ya se han vivido cuatro años de gobierno español con Sánchez al frente de la Moncloa con el apoyo de los independentistas -haciendo referencia a ERC- en la hora de investirlo, y creen que no ha habido «ningún tipo de presión, ni confrontación, ni exigencias de independencia. Sin ganancias ni mejoras a nivel social ni en el ámbito nacional»: «Gane quien gane en el Estado español, para Cataluña la solución es la independencia«, sentencian, viendo que esta es la única alternativa para pensar por Cataluña en estos momentos, puesto que Sánchez volverá a engañar a los catalanes.

Varios manifestantes participan en una protesta de la ANC / Europa Press

La ANC considera que ningún presidente español cumplirá las condiciones que prometa para una investidura, motivo por el cual dar su apoyo a cambio de una promesa es dejar que engañen de nuevo a los catalanes. «Ningún presidente español nunca reconocerá nuestros derechos legítimos como nación que quiere acontecer un estado, ni el fin del expolio fiscal, ni el fin de la represión», espetan, añadiendo que, en caso de aceptar un diálogo, después acabarían faltando a su palabra porque «es un engaño».

Firmes a la postura de Junts

Con este comunicado, la Asamblea Nacional Catalana se posiciona del lado del discurso de Juntos, es decir, no investir a ningún presidente si no se cumplen unos mínimos como es la amnistía y la autodeterminación y, por lo tanto, bloquear la resolución de las elecciones hasta el punto de que se tengan que repetir siempre y cuando nadie ceda antes. «Hay que identificar la ocasión para hacer la independencia y hacer efectivo el referéndum del Primero de Octubre como el único objetivo del bloqueo independentista en el Congreso de los Diputados y a la formación de un gobierno en el estado español. Y si los partidos independentistas no están dispuestos, que den un paso al lado, porque la sociedad civil, que se abrirá camino en las calles y a las instituciones, haga la independencia. La Asamblea mantiene su compromiso muy firme!», concluyen con firmeza.