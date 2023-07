La fiscalia demana a Llarena que activi l’ingrés a la presó de Puigdemont

Sense treva. Just l’endemà de la jornada electoral del 23 de juliol, on Junts per Catalunya podria ser decisiva per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, la resposta no s’ha fet esperar. La Fiscalia del Tribunal Suprem ha presentat un escrit, amb què “interessa que novament s’acordi per l’Instructor de la causa del Procés, el magistrat Pablo Llarena, la cerca i captura i ingrés a la presó de Carles Puigdemont i Antoni Comín i que s’emeti ordre de cerca i captura internacional per si fos necessari tramitar sol·licitud d’extradició, així com ordre europea de detenció i entrega respecte dels processats del passat 12 de gener del 2023″. Una petició que formula en base la sentència del Tribunal General de la Unió Europea de 5 de juliol del 2023 que retira la immunitat dels dos que ostentaven com europarlamentaris.

Fins ara, el ministeri públic havia fet el ronsa igual que el mateix magistrat instructor. Però el nou context polític han animat una nova ofensiva, encara que la mateixa fiscalia admet que la resolució del TGUE “pot ser recorreguda en cassació davant del Tribunal de Justícia de la Unió,”. De tota manera, recorda que el “recurs d’apel·lació no té efecte suspensiu” i per tant, i a la vista de la seva situació persona que qualifica de “fugits de la justícia i en rebel·lia” conclou que “resulta procedent emetre novament ordres de detenció internacionals i europees respecte a tots dos processats pels delictes arran del Primer d’Octubre.

Uns delictes que els fiscals argüeixen en la interlocutòria del 12 de gener d’enguany, quan en aplicació de la reforma del Codi Penal, es va derogar la sedició i ara el jutge els vol processar pel nou delicte de malversació de l’article 432 del Codi Pena, que determina unes penes de presó d’entre 6 i 12 anys de presó. La setmana passada era Vox qui reclamava les euroordres.

L’escrit, de 4 pàgines, al que ha tingut accés El Món, el signen els quatre fiscals del Procés, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno i Consuelo Madrigal. Tots quatre continuen la mateixa tònica irada contra els líders independentistes a l’exili. I més ara, en unes circumstàncies polítiques, que poden comprometre la reconfiguració d’un govern espanyol progressista amb l’ajuda dels independentistes catalans i sobiranistes bascos.

En aquesta línia, els quatre fiscals de Sala remarquen que cap dels dos té immunitat arran de la sentència del TGUE, i per tant, ara és el moment de poder-los detenir. En tot cas, el dubte rau en el fet que com el mateix ministeri públic afirma hi ha hagut un canvi de delictes pels quals van ser processats i es va demanar el suplicatori. Per tant, si hi ha nous delictes, les defenses i part de la doctrina estimen que caldria demanar un nou suplicatori per aquests nous delictes de malversació i no de rebel·lió i sedició, com s’havien tramitat. En qualsevol cas, ara Llarena ja té l’opinió del fiscal per encetar el nou procediment, que més tard o d’hora haurà de resoldre la justícia belga. Per altra banda, l’exili va anunciar recurs davant el TJUE però encara resta termini, donat que tenien dos mesos i deu dies de temps a comptar des de l’endemà de la sentència.





