Breu però dur estira-i-arronsa entre Borràs i Ana Rosa

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha aparegut aquest matí al programa d’Ana Rosa Quintana a Telecinco per comentar el paper de Junts amb els resultats que ha obtingut de les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Una conversa que més enllà d’esclarir alguna informació de servei diferent a les que ja tenim, és a dir, que Junts no investirà cap president si no es garanteixen uns mínims “d’amnistia i referèndum d’autodeterminació” per Catalunya, s’ha caracteritzat per un estira-i-arronsa entre Borràs i la periodista. La primera pregunta ha estat si Junts bloquejarà qualsevol investidura fins al punt de repetir eleccions, una pregunta que ha respost de la mateixa manera que ho ha fet aquest mateix matí Nogueras a Catalunya Ràdio: “Això ho haurà de definir qui vulgui ser president”.

Descontenta amb la resposta i a la recerca del titular, Ana Rosa ha repetit diverses vegades i en diferents moments de la conversa la mateixa pregunta, però Borràs no ha canviat el seu discurs en cap moment. Al final, però, ja es notava la falta de creativitat de resposta de la presidenta juntaire que ha etzibat la característica frase: “Ho puc dir més alt, però no més clar”. L’entrevista no ha pujat de to en cap moment, però la tensió que es respirava entre totes dues figures era cada vegada més elevada. Ana Rosa ha afirmat categòricament que “l’amnistia” no pot ser una condició perquè “ja s’ha donat a Catalunya, i molt abans de les eleccions”, una idea que Borràs ha contradit ràpidament assegurant que avui en dia encara hi ha “milers d’encausats” per l’1-O.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, arribant a l’Hotel Barceló Sants, acompanyada del seu nucli dur / Mireia Comas

La periodista espanyola ha seguit apretant la corda punxant Borràs amb què un referèndum pactat -una de les condicions de Junts- és impossible constitucionalment, al que Borràs ha respost que si no és possible aquesta opció és perquè “Catalunya no entra a la constitució“.

El fals clima de “normalitat”

Borràs també ha aprofitat que Ana Rosa ha posat sobre la taula la “situació de normalitat” política que asseguren els socialistes que es viu a Catalunya per desmentir-la. Mentre el PSOE ha fet bandera durant la campanya dels èxits que han aconseguit en la mediació del “problema català” amb la taula de diàleg, Borràs afirma que és una normalitat “inexistent”, ja que el que realment es viu a Catalunya és una “màxima tensió que s’intenta dissimular”, referint-se als espies de la policia espanyola entre les forces independentistes o la llei mordassa, entre altres.