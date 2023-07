Breve pero intenso tira y afloja entre Borràs y Ana Rosa

La presidenta de Junts por Cataluña, Laura Borràs, ha aparecido esta mañana al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco para comentar el papel de Juntos con los resultados que ha obtenido de las elecciones españolas del 23 de julio. Una conversación que más allá de esclarecer alguna información de servicio diferente a las que ya tenemos, es decir, que Juntos no investirá ningún presidente si no se garantizan unos mínimos «de amnistía y referéndum de autodeterminación» por Cataluña, se ha caracterizado por un tira y afloja entre Borràs y la periodista. La primera pregunta ha sido si Junts bloqueará cualquier investidura hasta el punto de repetir elecciones, una pregunta que ha respondido del mismo modo que lo ha hecho esta misma mañana Nogueras en Catalunya Ràdio : «Esto lo tendrá que definir quién quiera ser presidente».

Descontenta con la respuesta y en busca del titular, Ana Rosa ha repetido varias veces y en diferentes momentos de la conversación la misma pregunta, pero Borràs no ha cambiado su discurso en ningún momento. Al final, pero, ya se notaba la falta de creatividad de respuesta de la presidenta juntaire que ha espetado la característica frase: «Lo puedo decir más alto, pero no más claro». La entrevista no ha subido de tono en ningún momento, pero la tensión que se respiraba entre ambas figuras era cada vez más elevada. Ana Rosa ha afirmado categóricamente que «la amnistía» no puede ser una condición porque «ya se ha dado en Cataluña, y mucho antes de las elecciones», una idea que Borràs ha contradicho rápidamente asegurando que hoy en día todavía hay «miles de encausados» por el 1-O.

La presidenta de Juntos, Laura Borràs, llegando al Hotel Barceló Sants, acompañada de su núcleo duro / Mireia Comas

La periodista española ha seguido apretant la cuerda punzante Borràs con que un referéndum pactado -una de las condiciones de Junts- es imposible constitucionalmente, a lo que Borràs ha respondido que si no es posible esta opción es porque «Cataluña no entra en la constitución«.

El falso clima de «normalidad»

Borràs también ha aprovechado que Ana Rosa ha puesto sobre la mesa la «situación de normalidad» política que aseguran los socialistas que se vive en Cataluña para desmentirla. Mientras el PSOE ha hecho bandera durante la campaña de los éxitos que han conseguido en la mediación del «problema catalán» con la tabla de diálogo, Borràs afirma que es una normalidad «inexistente», puesto que el que realmente se vive en Cataluña es una «máxima tensión que se intenta disimular», refiriéndose a los espías de la policía española entre las fuerzas independentistas o la ley mordaza, entre otras.