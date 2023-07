Els crítics d’ERC demanen la dimissió de la cúpula pel “fracàs” electoral

El Col·lectiu Primer d’Octubre, que agrupa els crítics oficials d’ERC, només han esperat cinc minuts després de la valoració de la patacada electoral per part del president del partit, Oriol Junqueras, i del candidat al Congrés, Gabriel Rufián. Després que els dos líders qualifiquessin els resultats, que suposen la pèrdua de 413.000 vots i sis diputats, de ser històrics pel que “valen”, pel “context” i per ser el partit més votat del boc independentista, els crítics han saltat com una molla. Així ha difós un comunicat, amb què titllen el resultat de “fracàs” i reclamen canvis immediats a la direcció dels republicans.

El comunicat també lamenta que ERC hagi perdut el lideratge dels partits independentistes que ha passat a ser la quarta força a Catalunya en aquestes estatals que Rufián ha definit com “les eleccions espanyoles més espanyoles de la història”. El Col·lectiu considera que el “fracàs no és fruit de la casualitat”. Ans al contrari, “sinó que és el resultat d’una política errònia de l’actual direcció que es fonamentava en eixamplar la base i en entossudir-se a mantenir miratge d’una taula de diàleg que únicament ha comportat cessions per part de l’independentisme”.

El comunicat del Primer d’Octubre que reclama dimissions després dels resultats del 23-J/QS

“Passar comptes”

La nota dels militants republicans crítics assegura que “és hora de passar comptes i assumir responsabilitats per l’estratègia fracassada”. “Per tant, exigim la dimissió immediata de la cúpula del partit, encapçalada per Oriol Junqueras i Marta Rovira, i la convocatòria d’un congrés extraordinari on es puguin debatre i decidir els nous eixos estratègics i programàtics d’ERC”, remarca el comunicat.

“Volem un partit que recuperi el seu esperit fundacional, que tingui com a objectiu prioritari la independència de Catalunya, que aposti per la mobilització popular i la confrontació democràtica amb l’Estat, que defensi un projecte d’esquerra radical i feminista, que lluita contra les desigualtats socials i ecològiques, i que tingui com a referents els valors del Primer d’Octubre”, conclou el comunicat.