Demòcrates no permetrà que Espanya “marqui l’agenda independentista”

La membre de Demòcrates, Assumpció Laïlla, ha defensat la “coherència” i la “responsabilitat de defensar” el mandat de l’1 d’Octubre i ha remarcat que el procés “no s’ha acabat” en l’ofrena floral de Nadal al president Francesc Macià en el 89è aniversari de la seva mort. Des del cementiri de Montjuïc, a Barcelona, Laïlla ha demanat que no es blanquegi la repressió de l’Estat del govern espanyol que, suposadament, és el “més progressista” i que, segons Demòcrates, és “més repressor que cap altre”. En aquest sentit, la membre de Demòcrates ha assenyalat que no permetran que “sigui el govern espanyol qui marqui l’agenda de la independència del país, no permetrem que sigui Pedro Sánchez qui decideixi quan s’acaba el procés independentista”. Laïlla ha afegit que és una “baula més” del camí que s’ha fet per arribar a la independència que no “deixaran a mitges”.

Demòcrates ha posat d’exemple la trajectòria de Macià i Carrasco i Formiguera com a “referents”, que van “donar la vida per la independència del país”.

Partits, institucions i entitats recorden Macià

Aquest diumenge, dia de Nadal, es compleixen 89 anys de la mort del president republicà i, com cada any, s’ha homenatjat la seva figura amb una ofrena floral a la seva tomba, al cementiri de Montjuïc. En aquest acte, que es duu a terme cada matí de Nadal, hi han participat el president del Govern, Pere Aragonès, partits, institucions i entitats.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que el tradicional discurs de Felip VI durant la nit de Nadal no ha aportat “cap novetat” i ha reivindicat, durant l’homenatge a la tomba de Macià, els “valors republicans”.