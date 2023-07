Autodeterminación o nuevas elecciones: la apuesta del candidato de Junts en el Senado

Primeros movimientos públicos después de la jornada electoral de este domingo. Después de las declaraciones y contradeclaraciones oficiales de cada formación, también llegan las de sus candidatos. En este caso, de Toni Castellà, cabeza de lista por Junts por Cataluña en el Senado, líder de Demócratas y portavoz oficial del Consell de la República, el órgano del exilio presidido por Carles Puigdemont. Castellà, que no ha conseguido el acta, considera que el algoritmo de la negociación para investir a un presidente español es muy «sencillo» y supone que «o bien hay autodeterminación y amnistía o bien hay que ir a una repetición electoral». Una maniobra para tensar y clarificar las posiciones dentro de la coalición de Junts en el minuto cero de las negociaciones.

Castellà, que también es diputado en el Parlamento de Cataluña en la bancada de los Junts -su formación, Demócratas, tiene dos escaños, el otro lo ocupa Titón Laïlla– considera que hay que «valorar de manera muy positiva que la distribución final de escaños haga que cualquier mayoría para la investidura de un presidente del gobierno español pase por la coalición de Junts». Una situación que les da tanto la llave de la gobernabilidad como la posibilidad de rehacer el proceso independentista. Ahora bien, Castellà considera que Junts no puede actuar solo y pide recuperar la «unidad» independentista. De hecho, Junts y ERC han obtenido siete diputados cada uno y ambos grupos son indispensables para investir a Pedro Sánchez en una alternativa a un gobierno del PP, a pesar de que a los populares no les salen los números porque no llegan a la mayoría ni con Vox y UPN.

Míriam Nogueras, Jordi Turull y Antoni Castellà, al final del primer acto de campaña de Junts para el 23-J

«Ahora nos toca a nosotros»

Según Castellà, «este domingo la ciudadanía se ha pronunciado y ahora les toca a los políticos». Ante este contexto, la apuesta de Demócratas es bastante clara: «Autodeterminación y amnistía o nuevas elecciones». Es decir, que el candidato a presidir el gobierno español u otorga una solución a todos los represaliados y favorece una salida para la autodeterminación o bien forzarán una segunda convocatoria electoral». Una posición que la dirección de Junts no ha expresado con esta claridad las últimas horas.

Así mismo, Castellà ha invitado a todas las fuerzas del independentismo y entidades del soberanismo a acordar una posición conjunta alrededor de la autodeterminación y la amnistía. «Lo que sería deseable sería recuperar la unidad del Independentismo alrededor de estos dos conceptos, y aprovechar la fuerza que los resultados electorales nos han dado», añade. Así, utilizando una expresión del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, reclama «recoser la unidad». «Es indispensable para seguir avanzando hacia la independencia”, aduce. Por este lado, propone unificar criterios estratégicos entre las entidades soberanistas, la movilización y los partidos.