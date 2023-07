Puigdemont: “Un dia ets decisiu, l’endemà ordenen el teu arrest”

L’última setmana de juliol ha començat de manera frenètica. Després d’un diumenge electoral carregat de sorpreses, com ara que Junts sigui la peça clau per determinar la governabilitat d’Espanya, aquest dilluns al matí han detingut l’eurodiputada Clara Ponsatí a Barcelona poques hores després que arribés a la capital catalana, i la Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al magistrat Llarena que emeti noves euroordres contra el president a l’exili, Carles Puigdemont, i el conseller Antoni Comín. A través d’una piulada al seu compte de Twitter, Puigdemont ha volgut donar resposta al desafiament de la justícia espanyola: “Un dia ets decisiu per fer govern a Espanya, l’endemà Espanya ordena el teu arrest”, afirma amb un to irònic.

One day you are decisive in order to form a Spanish government, the next day Spain orders your arrest. https://t.co/7e33rCzd6S — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 24, 2023

Aquesta és la resposta del president exiliat a l’escrit del Suprem on asseguren que “interessa que novament s’acordi per l’Instructor de la causa del Procés, el magistrat Pablo Llarena, la cerca i captura i ingrés a la presó de Carles Puigdemont i Antoni Comín i que s’emeti ordre de cerca i captura internacional per si fos necessari tramitar sol·licitud d’extradició, així com ordre europea de detenció i entrega respecte dels processats del passat 12 de gener del 2023″. Aquesta petició de la fiscalia es fonamenta en la resolució del TGUE en la que se’ls ha retirat la immunitat als tres europarlamentaris catalans exiliats. Una resolució, però, que la mateixa fiscalia admet que “pot ser recorreguda en cassació davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea”.

La detenció de Ponsatí

La demanda de la Fiscalia del Suprem arriba també en el punt que els Mossos d’Esquadra han detingut aquest mateix matí a l’eurodiputada Clara Ponsatí que ha decidit desafiar frontalment a Llarena viatjant fins a Catalunya, tenint en compte que el magistrat va emetre una ordre de detenció contra ella fa poc més d’un mes. A mig matí la policia catalana l’ha detingut i l’ha traslladat a la Ciutat de la Justícia per declarar.