L’únic poble de Catalunya on Vox s’ha endut la victòria el 23-J

Les eleccions del 23-J han deixat tres lliçons importants a Catalunya: el PSC està clar auge, l’independentisme recula a marxes forçades i el duet PP-Vox no tenen tanta força com a la resta de l’estat. De fet, la dreta i l’extrema dreta amb prou feina han estat les més votades a 280 de les 8.926 meses electorals que hi ha a tot Catalunya. En escons, PP (6) i Vox (2) s’han quedat molt lluny dels resultats del bloc de l’esquerra, amb PSC (19) i Sumar (7) en plena forma i arrabassant tot el vot útil a l’independentisme. Però, com a tot arreu, hi ha petites excepcions. A Catalunya, Vox només ha aconseguit guanyar a un poble: Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà). I el PP a tres: Gimenells i el Pla de la Fonts (Segrià), Arres (Vall d’Aran) i Lloar (Priorat). Ni a Badalona ni a Castelldefels els populars han pogut mantenir la primera posició obtinguda a les municipals.

Els resultats a Sant Jaume de Frontanyà, l’únic poble de Catalunya on ha guanyat l’extrema dreta de Vox aquestes eleccions estatals, són certament sorprenents. Dels 11 vots emesos al poble –que és el segon més petit del país amb només 31 habitants censats, segons l’Idescat–, Vox en va aconseguir 6, més que el PSC (2), ERC (1), Junts (1) i el PP (1). La sorpresa és evident perquè a l’anterior legislatura l’extrema dreta no va treure cap vot. ERC (5), PSC (4), la CUP (4), Junts (2) i En Comú Podem (2) es van repartir els 17 vots emesos. I a les municipals els resultats encara van ser més diferents: 9 vots, tots per una llista independent vinculada al PSC.

Resultats del 23-J a Sant Jaume de Frontanyà / Ministerio del Interior

El poble que ha tornat a ser del PP

El cas de Gimenells i el Pla de la Font és menys sorprenent. Fa molts anys que la dreta treu majories folgades i el 28-M el Partit Popular va aconseguir 5 dels 9 regidors en joc. Entre el 1995 i el 2007 va governar-hi el PP amb l’alcalde José Manuel Pardos Hernando, que a la legislatura 2007-2011 tornaria a ser batlle, però aquesta vegada amb Cs. Després d’un impàs amb un govern de CiU (2011-2015), un del PSC (2015-2019) i govern dels independents de Som Poble (2019-2023), el mes de maig el PP va tornar a imposar-se amb claredat, com 15 anys enrere. Lloar també és un cas curiós perquè a les municipals va guanyar ERC amb majoria absoluta i a les estatals s’ha imposat el PP.