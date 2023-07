Ponsatí, a un pas del judici per desobediència per l’1-O

Pablo Llarena ha tancat el sumari de la causa per desobediència contra Clara Ponsatí i deixa l’eurodiputada de Junts a un pas del judici. Gairebé sis anys després, Llarena considera que ja s’han practicat les diligències necessàries per determinar quina va ser la participació de Ponsatí en la preparació del referèndum de l’1-O. El pròxim pas serà la presentació dels escrits d’acusació i, posteriorment, el judici, que es podria celebrar sense la presència de l’exconsellera, que està exiliada a Bèlgica. Amb tot, la causa contra Ponsatí ha perdut gravetat perquè la derogació del delicte de sedició del Codi Penal pactada per ERC ha rebaixat el processament a únicament per desobediència, que no comporta penes de presó.

Ponsatí va ser detinguda aquest dilluns després de viatjar a Barcelona i va haver de declarar davant un jutjat de guàrdia. Llarena va decidir que no calia portar-la a Madrid perquè comparegués davant del Tribunal Suprem i es va conformar a fer-la passar per la Ciutat de la Justícia. L’eurodiputada de Junts, assessorada pel seu advocat, Gonzalo Boye, va decidir no declarar. La defensa de Ponsatí dona per fet que l’acabaran inhabilitant i, per tant, no podria tornar-se a presentar a les eleccions al Parlament Europeu previstes per al juny del 2024.

Interlocutòria de Llarena que deixa Ponsatí a un pas del judici / El Món

“Practicades totes les diligències que s’han estimat necessàries per a la comprovació del delicte, així com la investigació de la participació que en els fets va tenir la processada i de les circumstàncies concurrents a la seva comissió, com que no es considera necessària cap altra indagació, és procedent concloure el present sumari”, diu la interlocutòria de Llarena.

Llarena i Ponsatí entren de ple en els pactes postelectorals

Ponsatí, molt crítica amb l’estratègia de l’exili, ha decidit viatjar a Barcelona l’endemà de les eleccions del 23-J. L’exconsellera va deixar-se veure a la capital catalana sabent que els Mossos la detindrien i Llarena no ha desaprofitat l’ocasió de tornar a posar la justícia espanyola sota el focus mediàtic en plena arrencada dels pactes postelectorals. El jutge del Tribunal Suprem, després de donar per bona la no declaració de Ponsatí al jutjat de guàrdia, ha tancat la instrucció en menys de 24 hores, just quan PSOE i Junts estan fent els primers moviments per posicionar-se de cara a les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez després de les vacances d’estiu.