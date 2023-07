Ponsatí queda en llibertat després de negar-se a declarar

Clara Ponsatí ha quedat en llibertat després d’haver comparegut davant del jutge de guàrdia a Barcelona. L’eurodiputada de Junts, que s’ha negat a declarar per recomanació dels seus advocats, ha estat detinguda aquest mateix dilluns al matí pels Mossos d’Esquadra al carrer Compte de Borrell de Barcelona. Ponsatí havia penjat un missatge a les xarxes socials avisant que havia arribat a la capital catalana i poques hores després ha estat detinguda. El magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la seva causa, Pablo Llarena, ha decidit no enviar-la a Madrid i fer que el jutjat de guàrdia li prengués declaració.

Aprofitant la fresca del mati he fet un vol fins a la Casa Vicenç. Mentre siguem aquí, Catalunya continuarà dempeus.

Bon dia, Barcelona! pic.twitter.com/XzKHgQguF4 — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 24, 2023

L’eurodiputada, que després de la reforma del Codi Penal pactada entre el govern espanyol i ERC només està acusada de desobediència, tenia una ordre nacional de detenció després d’haver-se negat a anar a declarar davant del Tribunal Suprem el passat 24 d’abril. Ponsatí va al·legar que tenia feina al Parlament Europeu i que la seva assistència en un ple era incompatible amb presentar-se davant de Llarena. El passat 28 de març, Ponsatí va tornar per primera vegada a Catalunya després del seu exili i també va ser detinguda i posada en llibertat.

En aquella ocasió, el jutjat de guàrdia la va deixar marxar amb una ordre de citació per un mes més tard, però tan bon punt va sortir al carrer Ponsatí ja va deixar clar que no tenia intenció “d’entregar-se” a la justícia espanyola. Com que no va anar a Madrid a declarar, Llarena va emetre una nova ordre de detenció nacional que s’ha fet efectiva aquest dilluns, quan Posantí ha tornat a Barcelona. L’eurodiputada, igual que Carles Puigdemont i Toni Comín, no té immunitat parlamentària després de les dues sentències del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE).

La Fiscalia s’activa després del 23-J

Precisament aquest mateix dilluns, mentre Ponsatí era detinguda a Barcelona, la Fiscalia del Tribunal Suprem demanava a Pablo Llarena que activi les eurooredres i ordre de cerca i captura internacionals per detenir Puigdemont i Comín. “Interessa que novament s’acordi per l’Instructor de la causa del Procés, el magistrat Pablo Llarena, la cerca i captura i ingrés a la presó de Carles Puigdemont i Antoni Comín i que s’emeti ordre de cerca i captura internacional per si fos necessari tramitar sol·licitud d’extradició, així com ordre europea de detenció i entrega respecte dels processats del passat 12 de gener del 2023″, diu la Fiscalia en el seu escrit.