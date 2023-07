Ponsatí sale en libertad después de negarse a declarar

Clara Ponsatí ha quedado en libertad después de haber comparecido ante el juez de guardia en Barcelona. La eurodiputada de Junts, que se ha negado a declarar por recomendación de sus abogados, ha sido detenida este mismo lunes por la mañana por los Mossos d’Esquadra en la calle Compte Borrell de Barcelona. Ponsatí había colgado un mensaje en las redes sociales avisando que había llegado a la capital catalana y pocas horas después ha sido detenida. El magistrado del Tribunal Supremo que instruye su causa, Pablo Llarena, ha decidido no enviarla a Madrid y hacer que el juzgado de guardia le tome declaración.

Aprofitant la fresca del mati he fet un vol fins a la Casa Vicenç. Mentre siguem aquí, Catalunya continuarà dempeus.

Bon dia, Barcelona! pic.twitter.com/XzKHgQguF4 — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 24, 2023

La eurodiputada, que después de la reforma del Código Penal pactada entre el gobierno español y ERC solo está acusada de desobediencia, tenía una orden nacional de detención después de haberse negado a ir a declarar ante el Tribunal Supremo el pasado 24 de abril. Ponsatí alegó que tenía trabajo en el Parlamento Europeo y que su asistencia a un pleno era incompatible con presentarse ante Llarena. El pasado 28 de marzo, Ponsatí volvía por primera vez a Cataluña después de su exilio y también fue detenida y puesta en libertad.

En aquella ocasión, el juzgado de guardia la dejó marchar con una orden de citación para un mes más tarde, pero nada más salir a la calle Ponsatí ya dejó claro que no tenía intención “de entregarse” a la justicia española. Como no fue a Madrid a declarar, Llarena emitió una nueva orden de detención nacional que se ha hecho efectiva este lunes, cuando Posantí ha vuelto a Barcelona. La eurodiputada, igual que Carles Puigdemont y Toni Comín, no tiene inmunidad parlamentaria después de las dos sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

La Fiscalía se activa después del 23-J

Precisamente este mismo lunes, mientras Ponsatí era detenida en Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Supremo pedía a Pablo Llarena que active las eurooredres y emita orden de busca y captura internacionales para detener Puigdemont y Comín. “Interesa que nuevamente se acuerde por el Instructor de la causa del Proceso, el magistrado Pablo Llarena, la busca y captura e ingreso en la prisión de Carles Puigdemont i Antoni Comín y que se emita orden de busca y captura internacional por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición, así como una orden europea de detención y entrega respecto de los procesados del pasado 12 de enero de 2023″, dice la Fiscalía en su escrito.