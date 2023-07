Un alcalde, un regidor i militants d’ERC critiquen el pacte a la Diputació

Aquest dimarts al matí ERC ha decidit entrar al govern de la Diputació de Barcelona. Els republicans han preferit esperar que se sabessin els resultats de les eleccions espanyoles del 23 de juliol per acceptar la proposta que els va fer el PSC en el seu moment per formar un “tripartit d’esquerres” conjuntament amb els comuns. Aquesta decisió ha portat cua políticament, tant per les veus menys afines amb els republicans com per a algunes persones del mateix partit. De fet, l’exalcalde i regidor dels republicans Guillem Cusí ha fet una piulada al seu compte de Twitter criticant la decisió d’ERC: “No ho penso justificar! És més, no hi estic d’acord. Entenc que toca refer-se i una manera és obtenint quota de poder, però a quin preu? Ens cal un canvi d’estratègia i de lideratges!”, sentencia amb fermesa Cusí.

No ho penso justificar!

És més, no hi estic d’acord.

Entenc que toca refer-se i una manera és obtenint quota de poder, però a quin preu?

Ens cal un canvi d’estratègia i de lideratges! https://t.co/aAI5SEpc54 — Guillem Cusí 🎗 (@GuillemCusi) July 25, 2023

El regidor republicà critica la decisió política que han pres des del partit d’entrar a formar part de la Diputació de Barcelona. Una decisió que també s’ha criticat fortament des de la militància i per part d’alguns alcaldes de la formació. L’alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez, poble de la primera consulta independentista del 2009, també s’ha mostrat molt contundent contra la decisió d’ERC. A través d’una piulada, ha categoritzat el moviment d’Esquerra de “lamentable”: “Lamentable! Després de criticar durant els darrers 4 anys allò que feia Junts a la DiBa… Els partits que volen trencar el sistema, aquells que s’autodenominen sobiranistes, no poden actuar com a partits del sistema. On és la coherència amb els valors que prediquem?”, etziba Sánchez.

Lamentable! Després de criticar durant els darrers 4 anys allò que feia Junts a la DiBa…



Els partits que volen trencar el sistema, aquells que s’autodenominen sobiranistes, no poden actuar com a partits del sistema.



On és la coherència amb els valors que prediquem? https://t.co/s5ssvGDkMK — Josep Sànchez (@Josep_Sanchez) July 25, 2023

Les crítiques de la militància

Des de la militància consideren que aquest moviment per entrar al govern de l’ens supramunicipal no respecte a la voluntat de la militància del partit. Una de les veus crítiques és la del militant Carles Caballero: “No en el meu nom ni en el de la majoria de la militància d’Esquerra Republicana. Ja n’hi ha prou”, conclou, mostrant la insatisfacció amb la qual han rebut la notícia.