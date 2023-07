El Parlament incrementa els recursos dels grups per contractar assessors

La Mesa ampliada del Parlament ha decidit aquest dimarts augmentar la dotació dels recursos dels grups per contractar càrrecs de confiança i assessors, amb l’objectiu d’equiparar-la als d’altres càmeres com el Congrés. La mesura, que fa que els grups passin de disposar 0,7 mòduls de recursos per cada diputat a 0,9; s’ha tirat endavant amb el rebuig de la CUP i Vox i l’abstenció del PP i els comuns.

Cada mòdul del Parlament equival a 2.219 euros, i els grups parlamentaris passen de disposar 94,5 mòduls per contractar assessors a tenir-ne un total de 121,75, el que suposa un increment de 27,25 mòduls amb un cost mensual de 60.488 euros entre tots els grups. En total, els grups parlamentaris disposaran de més de 270.000 euros al mes per a assessors amb aquest augment.

Els pressupostos del Parlament del 2023 destina una partida de 2,9 milions d’euros per als assistents dels grups parlamentaris, i amb l’acord d’avui, que s’aplicarà a partir del 15 de setembre, s’incrementarà en 241.000 euros. Aquesta mesura es consolidarà als Pressupostos del Parlament del 2024 i provocarà que la partida s’incrementi en 800.000 euros i arribi a un total de 3,7 milions.

El màxim que pot cobrar un assessor

Cada assistent de grup parlamentari pot cobrar més d’un mòdul de 2.219 euros al mes. De fet, aquesta revisió de la dotació per a càrrecs de confiança i assessors contempla ampliar el màxim de dos mòduls a 2,25, per la qual cosa poden arribar a cobrar fins a 4.992 euros al mes. De fet, els partits poden decidir contractar més assessors o incrementar el sou dels assessors que tenen fins a arribar al màxim de mòduls establert.

Parlament de Catalunya / Mireia Comas

Indemnitzacions dels diputats

D’altra banda, els grups parlamentaris han acordat crear un grup de treball per abordar el pagament de les indemnitzacions dels diputats, -conegudes com a dietes, la majoria de les quals actualment no tributen- amb l’objectiu d’assolir un acord que s’apliqui de cara a la pròxima legislatura. A més, també han acordat que una altra mensualitat de les indemnitzacions passi al sou que sí que tributa, cosa que se suma a tres mensualitats més que ja s’havia acordat incloure en el sou en anys anteriors.